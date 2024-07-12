Hindistan\'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü

Kocasının yeni doğan ikizlerinin babası olduğunu reddetmesinin ardından, Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde bir anne ikizlerinin boğazını kesti.
Annenin suçu itiraf etmesi üzerine cinayetle suçlandığını doğruladı. NDTV'ye göre, Suudi Arabistan'da çalışan baba, uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra üç ay önce evine döndü.
Karısı, kocası eve döndükten kısa bir süre sonra ikiz doğurdu. Bunun üzerine adam, çocukların "yasadışı bir ilişki" sonucu doğduğunu iddia ederek polise başvurdu.
Polis, kadının sorun çıkmasından korkarak yeni doğan bebeklerini yakındaki bir tarlaya götürüp öldürdüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan polis, Mankote köyünün Chajjla Khani bölgesindeki evde bebeklerin cesetlerini banyoda buldu. Cesetler, otopsi için Mendhar Alt Bölge Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, korkunç cinayetlere babanın da karıştığını düşünerek onu ve 26 yaşındaki anneyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Ancak anne, sorgulandığında cinayeti itiraf etti.
Poonch Kıdemli Polis Amiri Yogul Manhas, NDTV'ye yaptığı açıklamada, "İkiz bebek kızlarını öldüren anne. Suçu itiraf etti," dedi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.
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