Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü - Son Dakika
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Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü

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Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde, kocası yeni doğan ikizlerinin babası olduğunu reddeden bir anne, bebeklerini öldürdü. Suudi Arabistan'da çalışan baba, uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra üç ay önce evine döndü ve karısının kısa süre sonra ikiz doğurması üzerine, çocukların 'yasadışı bir ilişki' sonucu doğduğunu iddia etti. Polis, annenin bebeklerini öldürdüğünü ve cesetlerini banyoda bulduğunu belirtti. Olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 10:40  Güncelleme: 10:51
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Kocasının yeni doğan ikizlerinin babası olduğunu reddetmesinin ardından, Hindistan'ın Mendhar Poonch bölgesinde bir anne ikizlerinin boğazını kesti.

Annenin suçu itiraf etmesi üzerine cinayetle suçlandığını doğruladı. NDTV'ye göre, Suudi Arabistan'da çalışan baba, uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra üç ay önce evine döndü.

BABA ÇOCUKLARIN KENDİSİNDEN İOLMADIKLARINI İDDİA ETTİ

Karısı, kocası eve döndükten kısa bir süre sonra ikiz doğurdu. Bunun üzerine adam, çocukların "yasadışı bir ilişki" sonucu doğduğunu iddia ederek polise başvurdu.

Polis, kadının sorun çıkmasından korkarak yeni doğan bebeklerini yakındaki bir tarlaya götürüp öldürdüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan polis, Mankote köyünün Chajjla Khani bölgesindeki evde bebeklerin cesetlerini banyoda buldu. Cesetler, otopsi için Mendhar Alt Bölge Hastanesi'ne götürüldü.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, korkunç cinayetlere babanın da karıştığını düşünerek onu ve 26 yaşındaki anneyi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Ancak anne, sorgulandığında cinayeti itiraf etti.

Poonch Kıdemli Polis Amiri Yogul Manhas, NDTV'ye yaptığı açıklamada, "İkiz bebek kızlarını öldüren anne. Suçu itiraf etti," dedi. Polis, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
Hindistan\'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Özdoğan: Yarabbi sen İslam Hilafeti bizlere acilen bağışla insanlar iyice vahşileşti 5 1 Yanıtla
  • kerem sevinç: Allah vicdan versin insanlara, bir insan kabul etmedi diye cana kıyılır mı. 4 0 Yanıtla

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