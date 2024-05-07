Hindistan'da bir kadın, kocasını bağlayıp sigara ile işkence yaptığı için tutuklandı - Son Dakika
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Hindistan'da bir kadın, kocasını bağlayıp sigara ile işkence yaptığı için tutuklandı

Hindistan'ın Uttar Pradesh'in Bijnor bölgesinde yaşayan bir kadın, kocasını bağlayıp özel yerlerini sigara ile yaktığı gerekçesiyle tutuklandı. Kadının iddiasına göre, kocası kendisini uyuşturduktan sonra işkence yapmıştır. Olaya dair gizli görüntüler de polise sunulmuştur. Kadın daha önce de eşinin kendisine işkence yaptığını iddia etmiş ve polise başvurmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

07.05.2024 13:36  Güncelleme: 13:43
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Hindistan'ın Uttar Pradesh'in Bijnor bölgesinde yaşayan bir kadın, kocasını bağlayıp özel yerlerini sigara ile yaktığı gerekçesiyle tutuklandı. Bu olay sonrası koca tarafından yapılan şikayet üzerine, kadın 5 Mayıs'ta Seohara ilçe polisi tarafından gözaltına alındı.

Mağdurun ismi Manan Zaidi. Zaidi, eşi Mehar Jahan'ın kendisini uyuşturduktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, sigara ile vücudunu yaktığını iddia etti. Olay anına ait gizli görüntüleri de polise sunuldu. Görüntülerde, Jahan'ın Zaidi'yi fiziksel olarak işkence yaptığı ve boğmaya çalışırken göğsüne oturduğu görülüyor.

Ayrıca videoda, Jahan'ın kocasının vücudunun farklı yerlerini sigara ile yaktığı görülüyor.

Polis Müdürü Dharampal Singh, India Today'e verdiği demeçte, "Kocanın şikayeti üzerine, polis ilgili suçlamalarla kadına karşı bir soruşturma başlattı ve tutukladı. Soruşturma devam ediyor." dedi.

Zaidi daha önce de eşinin kendisine işkence yaptığını iddia ederek polise başvurmuştu. İddialara göre, Jahan kocasına uyuşturucu vermiş ve ona kötü muamelede bulunmuştu. Kadın, cinayete teşebbüs, saldırı ve işkence suçlamalarıyla yargılanacak.

Times Now'ın raporuna göre, çift bir yıl önce evlendi. Evlilikten sonra, Jahan kocasını ailesinden koparmaya ve onunla ayrı bir yerde yaşamaya zorladı.

Hindistan'da bir kadın, kocasını bağlayıp vücudunda sigara yakarak işkence yaptığı için tutuklandı

Hindistan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da bir kadın, kocasını bağlayıp sigara ile işkence yaptığı için tutuklandı - Son Dakika

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