Hindistan\'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti

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Hindistan'da bir damat, eşinin kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrendikten sonra düğünde misafirlerin önünde ilişkilerini ifşa etti. Damat, düğün gününde yaşanan bu olayı dramatik bir şekilde ortaya koydu.

İnternette viral hale gelen bir videoda, damat sahnede gelinle birlikte dururken, arka plandaki projektör aniden bir video oynatmaya başladı. Video, bir otel odasında başlamıştı ve içeriğin yetişkinlere yönelik olduğunu anlamak zor değildi. Şok edici sahne, gelin ve kayınbiraderinin yatakta birlikte olduğu anları içeriyordu. Bu görüntüler, düğün salonundaki davetliler arasında büyük şaşkınlık ve kargaşa yarattı.

Damat, videoyu izlettikten sonra, "Bunu bilmediğimi mi sandın?" diye bağırdı. Her iki tarafın aile üyeleri hızla sahneye doğru koşarak, çiftin ayrılmasını sağladı ve video aniden kesildi.

Bu video, TikTok'ta 'Kool Prince' kullanıcı adıyla yeniden yüklendikten sonra 18 milyondan fazla kez izlendi. Videonun ilk viral olduğu zaman, birçok kişi bunun kurgulanmış olduğunu düşündü, ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.