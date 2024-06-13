Hindistan'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hindistan'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti

Geniş Video İzle

Hindistan'da bir damat, eşinin kardeşiyle yaşadığı ilişkiyi düğün sırasında misafirlerin önünde ifşa etti. Düğün sırasında oynatılan bir video ile damat, gelinin ve kayınbiraderinin yatakta birlikte olduğu anları gösterdi. Bu durum düğün salonunda büyük şaşkınlık ve kargaşa yarattı. Olayın ardından damat, 'Bunu bilmediğimi mi sandın?' diye bağırdı. Bu video, TikTok'ta 18 milyondan fazla kez izlendi.

13.06.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir damat, eşinin kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrendikten sonra düğünde misafirlerin önünde ilişkilerini ifşa etti. Damat, düğün gününde yaşanan bu olayı dramatik bir şekilde ortaya koydu.

İnternette viral hale gelen bir videoda, damat sahnede gelinle birlikte dururken, arka plandaki projektör aniden bir video oynatmaya başladı. Video, bir otel odasında başlamıştı ve içeriğin yetişkinlere yönelik olduğunu anlamak zor değildi. Şok edici sahne, gelin ve kayınbiraderinin yatakta birlikte olduğu anları içeriyordu. Bu görüntüler, düğün salonundaki davetliler arasında büyük şaşkınlık ve kargaşa yarattı.

Damat, videoyu izlettikten sonra, "Bunu bilmediğimi mi sandın?" diye bağırdı. Her iki tarafın aile üyeleri hızla sahneye doğru koşarak, çiftin ayrılmasını sağladı ve video aniden kesildi.

Bu video, TikTok'ta 'Kool Prince' kullanıcı adıyla yeniden yüklendikten sonra 18 milyondan fazla kez izlendi. Videonun ilk viral olduğu zaman, birçok kişi bunun kurgulanmış olduğunu düşündü, ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.

Hindistan\'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti

Hindistan, İnsan Hakları, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:54:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement