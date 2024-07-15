Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı - Son Dakika
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Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı

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Hindistan'da bir çift, sosyal medya için fotoğraf çekerken yaklaşan trenden kaçmak için 27 metrelik köprüden atladı. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Benzer şekilde Avustralya'da bir İngiliz turist, köprüden suya atlarken başını çarpıp öldü. Bu olaylar, sosyal medya uğruna risk almanın ve turistik yerlerdeki tehlikeli aktivitelerin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Yetkililere göre, güvenlik önlemlerinin artırılması ve insanların daha dikkatli olması gerekiyor.

15.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:50
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Hindistan'ın Racastan eyaletinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Bir çift, Gormaghat Köprüsü'nde sosyal medya için fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadı. Çekime o kadar dalmışlardı ki, aniden yaklaşan treni son ana kadar fark etti. Çift, panikle, 27 metre yükseklikteki köprüden atlamak zorunda kaldı.

Mucize eseri hayatta kalan çift, ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Özellikle kocanın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Bu olay, sosyal medya için mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken hayati tehlikeleri göz ardı etmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini acı bir şekilde gösterdi.

Benzer bir trajedi de kısa süre önce Avustralya'nın Noosa Sound bölgesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği köprüden suya atlayan bir İngiliz turist, talihsiz bir şekilde başını çarptı ve hayatını kaybetti. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü olaylar, turistik yerlerde ve özellikle yüksek yerlerden atlama gibi tehlikeli aktivitelerde güvenliğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya için risk almanın veya alkollüyken tehlikeli hareketler yapmanın sonuçları çok ağır olabiliyor.

Yerel yetkililer, bu tür kazaları önlemek için daha sıkı güvenlik önlemleri almayı düşünüyor. Ancak en önemlisi, insanların kendi güvenliklerini ön planda tutmaları ve riskli davranışlardan kaçınmaları. Unutmayalım ki, hiçbir fotoğraf veya heyecan anı, sağlığımızdan ve hayatımızdan daha değerli değil.

Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
Hindistan\'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı

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Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay: İyi olmuş dünya iki andawal dan kurtulabilimis 4 2 Yanıtla

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