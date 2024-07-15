Hindistan\'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı

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Hindistan'ın Racastan eyaletinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Bir çift, Gormaghat Köprüsü'nde sosyal medya için fotoğraf çekerken hayatlarının şokunu yaşadı. Çekime o kadar dalmışlardı ki, aniden yaklaşan treni son ana kadar fark etti. Çift, panikle, 27 metre yükseklikteki köprüden atlamak zorunda kaldı.

Mucize eseri hayatta kalan çift, ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Özellikle kocanın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Bu olay, sosyal medya için mükemmel kareyi yakalamaya çalışırken hayati tehlikeleri göz ardı etmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini acı bir şekilde gösterdi.

Benzer bir trajedi de kısa süre önce Avustralya'nın Noosa Sound bölgesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği köprüden suya atlayan bir İngiliz turist, talihsiz bir şekilde başını çarptı ve hayatını kaybetti. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bu üzücü olaylar, turistik yerlerde ve özellikle yüksek yerlerden atlama gibi tehlikeli aktivitelerde güvenliğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya için risk almanın veya alkollüyken tehlikeli hareketler yapmanın sonuçları çok ağır olabiliyor.

Yerel yetkililer, bu tür kazaları önlemek için daha sıkı güvenlik önlemleri almayı düşünüyor. Ancak en önemlisi, insanların kendi güvenliklerini ön planda tutmaları ve riskli davranışlardan kaçınmaları. Unutmayalım ki, hiçbir fotoğraf veya heyecan anı, sağlığımızdan ve hayatımızdan daha değerli değil.