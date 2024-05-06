Hindistan'da Bir Kadın, Oğlunu Timsahlarla Dolu Kanala Attı - Son Dakika
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Hindistan'da Bir Kadın, Oğlunu Timsahlarla Dolu Kanala Attı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir kadın, tartıştığı kocasıyla birlikte 6 yaşındaki işitme ve konuşma engelli oğlunu timsahlarla dolu bir kanala attı. Olay sonucunda çocuk hayatını kaybetti. Kadın ve kocası tutuklandı.

06.05.2024 12:00  Güncelleme: 12:18
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Hindistan'ın Karnataka'nın Uttara Kannada bölgesinde 32 yaşındaki bir kadın, 6 yaşındaki oğlunu timsahlarla dolu bir kanala attı. Çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Halamadi köyünde cumartesi gecesi meydana geldi. Kimliği Savitri olarak tespit edilen kadın ve kocası Ravi Kumar (36), oğulları Vinod'un işitme ve konuşma engeli konusunda sık sık tartıştıkları bildirildi.

Polis, şiddetli bir tartışmanın ardından Savitri'nin Vinod'u saat 21:00 civarında kanala attığını iddia etti. Kanal, timsahlarla dolu Kali Nehri'ne bağlanıyor. Polis ve itfaiye dalgıçlarının arama çalışmaları karanlık nedeniyle aksadı ve Vinod'un cesedi cumartesi gecesi bulunamadı.

Pazar sabahı, arama ekibi çocuğun cesedini bir timsahın çenesinden çıkardı. Timsah, Vinod'un sağ elinin bir kısmını yemişti. Ceset ciddi yaralar ve ısırık izleri taşıyordu.

Ev kadını olan Savitri ve kocası Ravi Kumar, mahkemede yargıç karşısına çıkarıldı ve 14 günlük adli tutukluluk kararı verildi.

Gazetecilere konuşan Savitri, kocasının kendisine sürekli psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek oğullarının ölümünden kocasını sorumlu tuttu.

"Kocam sorumlu. Sürekli 'Bırak ölsün' diyordu. Kocam, 'O sadece yemek yiyor' dedi. 'Bırak olsun' derdim. Kocam böyle konuşmaları tekrar ederek bana ve oğluma işkence etti.Oğlum ne kadar bu işkenceye dayanabilirdi?'' dedi.

Hindistan, Çocuk, Baba, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da Bir Kadın, Oğlunu Timsahlarla Dolu Kanala Attı - Son Dakika

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