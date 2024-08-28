Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü

Geniş Video İzle

Hollywood'da tanınmış bir doktor olan Hamid Mirshojae, kliniğinin otoparkında vurularak öldürüldü. İran asıllı doktor, ofisini kapattıktan bir saat sonra saldırıya uğradı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor ve olayın nedenini henüz açıklayamadı. Mirshojae, ünlüler, sporcular ve toplumun farklı kesimlerinden gelen hastalara hizmet veren saygın bir hekimdi. Ayrıca bağımlılık tıbbı alanında uzmanlaşmıştı. Bu trajik olay, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu da gündeme getirdi.

28.08.2024 15:53  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollywood'un tanınmış doktoru Hamid Mirshojae'nin kliniğinin önünde vurularak öldürülmesi, tıp camiasını ve hastalarını derinden sarstı. 61 yaşındaki İran asıllı doktor,ofisini kapattıktan bir saat sonra, otoparkta arabasına yönelirken saldırıya uğradı.

Polis, olayın nedenini henüz açıklayamadı ve şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Saldırganın yaya olarak kaçtığı bildirildi.

Mirshojae, ünlüler, sporcular ve toplumun farklı kesimlerinden gelen hastalara hizmet veren saygın bir hekimdi. Özellikle bağımlılık tıbbı alanındaki uzmanlığıyla tanınıyordu. Eski hastaları, onun şefkatli ve yardımsever kişiliğini övgüyle anlattı.

Olaydan birkaç ay önce, doktorun beyzbol sopalı üç kişinin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Polis, bu olayın son saldırıyla olası bağlantısını araştırıyor.

Mirshojae'nin ailesi, meslektaşları ve hastaları bu trajik kayıpla sarsıldı. Soruşturma devam ederken, toplum adalet ve açıklama bekliyor. Bu olay, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu da gündeme getirdi.

Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
Hollywood\'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü

Hollywood, 3-sayfa, Dünya, İran, Ünlüler, Suç, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement