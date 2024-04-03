Ankara Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

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Ankara Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde atıl lastiklerin bulunduğu bir alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü. Siyah duman başkentin kilometrelerce ötesinden görüldü. 3 iş yerine sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN ŞİDDETLENDİ

Dev alevlerin yükseldiği adres Ankara Yenimahalle Hurdacılar Sitesi oldu. Atıl lastiklerin bulunduğu alandan bilinmeyen nedenle duman yükseldi. Kısa süre sonra ise alandan alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı noktaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın dakikalar içerisinde etkisini artırarak şiddetlendi.

ALEVLER 3 İŞ YERİNİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Siyah duman başkentin kilometrelerce ötesindeki farklı noktalarından görüldü. Yangın,atık kağıt toplama tesisine de ulaşınca olay git gide büyüdü. Olaydan toplamda 3 iş yeri etkilendi. Bölgede yer alan çok sayıdaki iş yeri ise risk altında bulunuyor.

LASTİKLER İŞ MAKİNELERİYLE UZAKLAŞTIRILIYOR

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale devam ediyor. Olay yerindeki çok sayıdaki lastik iş makineleri tarafından bölgeden uzaklaştırılarak yanması engelleniyor.