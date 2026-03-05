Huzurevi sahibine silahlı saldırı! Yine "Sedat Peker" iddiası

İstanbul Büyükçekmece'de bir huzurevinde yaşlı bir vatandaşa şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken huzurevi ortağı, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

HUZUREVİNE SAHİBİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Vücuduna üç kurşun isabet eden şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

"OLAYDA SEDAT PEKER" İDDİASI

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın bir isim olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada infial yaratan darp görüntülerinin ardından yaşanan bu olayla ilgili emniyet birimleri, saldırganın kimliğini ve bağlantılarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.