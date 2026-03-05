İstanbul Büyükçekmece'de bir huzurevinde yaşlı bir vatandaşa şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken huzurevi ortağı, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Vücuduna üç kurşun isabet eden şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın bir isim olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada infial yaratan darp görüntülerinin ardından yaşanan bu olayla ilgili emniyet birimleri, saldırganın kimliğini ve bağlantılarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Huzurevi sahibine silahlı saldırı! Yine 'Sedat Peker' iddiası - Son Dakika
