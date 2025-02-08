İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu

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İBB Başkanı İmamoğlu, yaklaşık iki hafta önce düzenlediği basın toplantısıyla gündeme getirdiği bilirkişi S.B, hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin ''görevin kötüye kullanılması'' ''gerçeğe aykırı bilirkişilik'' ve ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarından cezalandırılması istendi.

08.02.2025 15:21  Güncelleme: 15:33
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, yaklaşık iki hafta önce düzenlediği basın toplantısıyla gündeme getirdiği bilirkişi S.B, hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istendi. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başka başvuruyla da S.B'nin, "görevi kötüye kullanmak" "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, "Bilirkişilik Kanunu'na ve yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçlarından cezalandırılması istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak günü "Turpun Büyüğü" başlığı ile düzenlediği basın toplantısında İBB'ye, kendisine, CHP'li belediyelere karşı yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak atanan emekli muhasebeci S.B'yle ilgili iddiaları kamuoyu gündemine taşımıştı.

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Basın açıklamasının bittiği dakikalarda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve bilirkişi S.B. hakkındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek siyasi yasak da içeren 7 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Halk TV'de çalışan 5 gazeteci gözaltına alınmış, bunlardan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

İKİ SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi veren İmamoğlu'nun avukatları, bilirkişi S.B.'nin cezalandırılmasını istedi. Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından işlem yapılması istendi. İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başka başvuru da ise S.B. hakkında, "görevi kötüye kullanmak" "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, "Bilirkişilik Kanunu'na ve yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçlarından işlem yapılması istendi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na İETT avukatları tarafından yapılan bir başka suç duyurusunda da, S.B.'nin "denetim" uzmanlığı yetkisine sahip olmadığı belirtildi, "bilirkişilik listesinden" çıkarılması ve "mevzuatın getirdiği yaptırımların uygulanması" istendi.

İBB Başkanı İmamoğlu\'ndan bilirkişiye suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Serkan Acar:
    HEP GÜNDEMDE KALMA ÇABALARI SENİ BİR KERE OLSUN YAPTIRDIĞIN ESER AÇILIŞLARINDA NEDENSE HİÇ GÖREMİYORUZ YEMİN OLSUN İYİCE SOĞUDUM HATTA TİKSİNDİM BİZ SANA İSTANBULA HİZMET ET DİYE OY VERDİK SENİN YAPTIĞIN İŞLERE BAK BİR İCRATINI GÖRSEK DİYECEĞİZKİ İKTİDAR ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR EE ODA YOK VALLA KUSURA BAKMA BEN KOYUN DEĞİLİM İCRAATI OLMAYANA DA OY VERECEK KADAR GRİ ZEKALI HİÇ DEĞİLİM ABİ YETER YA SENİ SAVUNACAK BİR ŞEY BULAMIYORUM MÜSLÜMAN BİR DELİKTEN İKİ DEFA ISIRILMAZMIŞ BUNDAN SONRA HEP KARŞINDAYIM 4648 5166 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Yaa İBB hariç heryerdesin bi kendine gel çok sıkıldık istanbullular olarak işini zaten yapmiyordun şimdi tamamen farkli boyut kazandın ulkenin lideride var zaten ALLAH REISI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN 2096 4466 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    sayın EKREM İMAMOĞLU 4151 372 Yanıtla
  • Behzat null:
    Sıfır hizmetle tekrar seçilip kendini adam zannederek suç işlemeye devam eden Ekrem İMAMOĞLU haklıdır. Hiç hizmet yapmadığı halde onu tekrar seçenler vebal altındasınız. 990 1114 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    mal lan bu,bilirkisiyi mahkemye veriyor,ama mahkemeye verilen kendi olunca ciyak ciyak bagriniyor 1581 96 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    acaba sira gelipte bir gün İstanbula bir hizmet etme olasiligi varmi ? 1219 157 Yanıtla
  • Ateş:
    Ya iyice baydın sen.Her taşın altından çıkıyosun.Yaptığın iş yok icraat yok,anca ıvır zıvır işlerle gündemde kalmaya çalışıyosun 991 214 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    Adam resmen itibar zehirlenmesi yaşıyor. Sn. CHP seçmeni. sizler aydin, aklı başında insallarsiniz. birakin cumhurbaşkanını böyle kibirli, yobazca konuşan bir komşuya bile tahammülumuz yok bizim. lütfen kim olursa olsun ederinden daha fazla değer vermeyelim kimseye. bu adam bize yakışmıyor... 1070 42 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Deprem geliyor, sen vaatlerini unuttun beceriksiz, İstanbulluya hizmet edeceğine leyleğin ömrü lak lakla geçermiş misali maduriyet oynayıp hizmet etmeden yırtmak, bu halk buna yer mi? İnsanda biraz utanma olur ya, pesss. 1052 37 Yanıtla
  • Ali null:
    Tamam CHP arkanda ama şu belediyeye biraz zaman ayır biraz insanları memnun et 1001 41 Yanıtla
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