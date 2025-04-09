İBB\'den İnsan Kaçakçılığı iddiasına yanıt

İBB, belediye aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada "Kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermemektedir" dedi.

Edirne'de 8 düzensiz göçmenin yakalandığı kamyonetin sürücülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı "insan kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklandığı haberlerine ilişkin belediyeden açıklama geldi.

"KHK İLE İBB KADROSUNA GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında "İBB Aracı ile İnsan Kaçakçılığı" başlığıyla yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur" denilirken; "Bahse konu olayda adı geçen 34 MTK 698 plakalı araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. envanterinde yer almaktadır. Söz konusuaracı kullanan personel Mevlüt DEMİRBÜKEN'in, 2016 yılında yüklenici firma personeli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaya başladığı, 01.04.2018 tarihi itibarıyla 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında İBB kadrosuna geçirildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"KAMU KAYNAKLARININ AMACI DIŞINDA KULLANILMASINA İZİN VERMEYECECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca "İlgili personelin, 09.04.2025 tarihinde görev mahallinde bulunmadığı ilgili birimlerce tespit edilmiş, konuya ilişkin derhal tutanak düzenlenmiş ve aynı tarih itibarıyla disiplin süreci başlatılmıştır. İlgili kişi hakkında yasal ve idari tüm süreçler başlatılmış olup, iş akdi feshedilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; kamu kaynaklarının ve araçlarının amacı dışında kullanılmasına asla müsamaha göstermemektedir. Kurumsal disiplin ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar en hızlı ve kararlı şekilde atılmış olup, sürecin takipçisi olunacaktır" ifadeleri kullanışdı.