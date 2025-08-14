İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama

İBB\'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
14.08.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, haksız menfaat elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7 şüpheli için ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Ali Arslan ve Ahmet Işık'ı tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal ise savcılık adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 6'sının tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Savcılık, soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan yolsuzluk soruşturmasında daha önce tutuklanan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklarla ilgili çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda, tutuklu şüpheli Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat sağlayarak kamu zararına sebep olduğuna ilişkin bulgular tespit edilmişti.

Şüpheli Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı belirlenen 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında "örgüt üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda, jandarma ekipleri tarafından 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, Taner Çetin'in eşi Canan Çetin ve oğlu Örsan Çetin ile Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına alınmıştı. Firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar:
    chp hırsız suç çetesi 0 0 Yanıtla
  • adem ciftci:
    belediyede çalışacak adam kalmadı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı

18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:57
Dünyanın gözü Alaska’daki zirvede Trump, Putin’den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 19:45:13. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.