İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı - Son Dakika
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İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper\'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü olan Metin Alper, Sudan'a ateşe olarak atanmış ve emeklilik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak atanmıştı. Göreve hızlı bir şekilde başlayan Alper, ilk icraatını Kapalıçarşı'da yaptı.Zabıta ekipleri, esnafın dükkan önüne koyduğu stant gibi malzemeleri kontrol ederek ölçüm yaptı. Kurallara uymayan esnaflara yasal işlem başlatıldı.

31.07.2024 11:50
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kentin sembol mekanlarından biri olan Kapalıçarşı'ya denetim çıkarması yaptı. Denetimin, Zabıta Müdürü olarak göreve başlayan Metin Alper'in, koltuğa oturur oturmaz yapılması dikkat çekti. Bölge esnafı ise 100 bin TL ve üzerinde kesilen cezalara tepkili.

"ANDIMIZ" İLE GÜNDEME GELEN ALPER'E İBB'DE GÖREV

Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü olan Metin Alper, 2021 yılında Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırmasının ardından gerçekleşen bir operasyonda ele geçirilen mermilerle 'Andımız' yazmıştı. Olayın ardından Alper, çıkarılan kararname ile Sudan'a ateşe olarak atanmıştı. Alper, ateşe görevini yürüttükten sonra emeklilik kararı almıştı.

KAPALIÇARŞI ESNAFINA İBB ZABITASINDAN DENETİM

Metin Alper, emeklilik kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak göreve getirildi. Göreve hızlı bir şekilde başlayan eski emniyet müdürü, ilk icraatını ise Kapalıçarşı'da yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelerek denetime başladı. Ekipler, esnafın dükkan önüne koyduğu stant gibi malzemelere bakarak ellerindeki metrelerce santim ölçüm yaptı.

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

ESNAF KESİLEN CEZA TUTARINDAN ŞİKAYETÇİ

Görevlerini büyük bir titizlikle yürüten ekipler, kurallara uymayan, fazladan yer işgal ederek yürüyüş yolunu gasbeden bazı esnafları uyararak yasal işlem başlattı. Yasakları delenlere para cezası kesilerek dükkanların önünde kanuna uygunsuz şekilde duran malzemeler kaldırıldı. Çevre esnafının iddiasına göre kesilen cezaların tutarı ise oldukça yüksek. İşgaliye cezasının bedelinin 100 ila 180 bin lira arasında değiştiği öne sürüldü. Kimi esnafın ise bu cezaları ödeyemediği için kepenk indirdiği kimilerinin ise vitrinlerini içeri aldığı öğrenildi.

Denetimden memnuniyet duyan vatandaşlar, ekiplerin daha sık kontrol etmesi gerektiğini ifade etti. Metin Alper'in göreve başlar başlamaz yaptığı ilk icraat olarak kayıtlara geçen denetimden geriye ise bu görüntüler kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metin Alper, Trabzon, Zabıta, Sudan, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Ekrem imamoğlu 24 saat çalışıyor helal olsun 67 57 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: He he 26 45 huseyin ergun: Kamera önünde kesilen cezalar gizli görüşmekwrle iptal edilmesin de. Onca esnaf oy verdi. Şindi ricacılar devreye girer. Final bakalım nasıl olacak. 0 0
  • Yunus Uslu: En güzeli devlet, belediyeler gücünü denetim mekanizmasını göstermeli .. Kapalıçarşı’nın buna ihtiyacı vardı 84 1 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya: Darısı gaziantebe 19 1 Yanıtla
  • Fatih Aslan: bir sen eksiktin 0 1 Yanıtla

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