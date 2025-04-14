İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

İbrahim Tatlıses\'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da konser sonrası oteline gitmek üzere bindiği taksinin şoförüyle ücret tartışması yaşadı. Tartışmanın kontrolden çıkarak kavgaya dönüşmesi sonucu, taksi şoförü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Hüseyin Tatlı polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.04.2025 15:23
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Son günlerde İbrahim Tatlıses ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Hüseyin Tatlı, önceki gün Antalya'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Sahne konaklayacağı otele gitmek için taksiye binen Tatlı, taksi şoforuyla aralarında çıkan tartışma sonrası taksiciyi darp metti. Taksicinin ölüm tehlikesi olduğun için tuklandı Kısa bir süre önce ağabeyi İbrahim Tatlıses ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Hüseyin Tatlı, bu kez Antalya'da yaşadığı şok edici bir olayla basının gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da verdiği konserin ardından şarkıcı, kendisi için çağrılan taksiyle kalacağı otele gitmek üzere yola çıktı. Ancak oteline vardığında, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taksici, mekan tarafından ödenmesi gereken ücreti Hüseyin Tatlı'dan talep etti. Aralarında başlayan ücret tartışması kısa sürede büyüdü ve küfürleşmeye kadar vardı. Hüseyin Tatlı, kendisini darp etmeye çalışan taksiciye karşılık verince, olay kontrolden çıktı. Aldığı darbeyle yere düşen taksicinin arkadaşları ünlü şarkıcıya tekme ve yumruklarla saldırdı. Hüseyin Tatlı, bu saldırıya karşı kendini savunmaya çalışırken, darbenin etkisiyle yere düşerek ayağını kırdı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taksicinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Taksici, başına aldığı darbeler sonucu gece boyunca yoğun bakımda müşahede altına alındı.

TUTUKLANDI

Hüseyin Tatlı ise taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika 3.Sayfa İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat:
    hemen araya bir adam ,,,hastaneye bir adam ,,,azda para ,,yarın dışardaalesef sistem bu,,,kamu davasina çevirilmesi gerekir ki ceza yatsın,, olur mu ....nerdeeee 24 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Ünlü şarkıcı mı :))) Ben İsmini yeni duydum. Bu da demek oluyor ki, ünlü değil ünsüz müş 4 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yavaş .. 3 3 Yanıtla
  • Musti5201:
    Taksici para koparmak için yapmıştır Üçkagıtcı toplum Para öbür tarafa götürülmeyecek İnsanlığınızı kaybedecek kadar paragöz olmayın 0 0 Yanıtla
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