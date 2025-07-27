İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Orman yangınlarına ilişkin 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin devam eden soruşturmalar ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 3'Ü TUTUKLANDI"

"22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen Orman Yangınlarıyla ilgili Jandarmamız tarafından; 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3'ü tutuklandı; 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ESKİMİŞ YATAĞINI YAKMAYA ÇALIŞIRKEN ATEŞ ORMANLIK ALANA SIÇRADI"

Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi. Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı. Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz'da başlayıp 26 Temmuz'da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir- Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ALLAH HER TÜRLÜ AFETTEN ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ KORUSUN"

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: