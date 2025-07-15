İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz\'da Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu iddiasını yalanla

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu" iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

İLLER İDARESİ'NİN GENELGESİ HATIRLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 25 Haziran 2025'te bir genelge yayımlandığı ve söz konusu genelgede tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesinin gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

"ALÇAK BİR İFTİRADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç, 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır."