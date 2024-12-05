İran'da 7 erkek, bir genç kadına toplu tecavüz etti. Yakalanan sapıklar, çıkarıldıkları mahkemece idam cezasına çarptırıldı.
Şahıslar, idam edilmeden önce mağdur ettikleri kadınla yüzleştirildi. Genç kadından özür dileyen şahıslar, idam cezasından kurtulmayı bekledi.
Hayatını karartan şahısları karşısında görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, özrü kabul etmedi. Şahıslar idam edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba - Son Dakika
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