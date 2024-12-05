İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba - Son Dakika
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İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba

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İran'da toplu tecavüz suçundan tutuklanan 7 erkek, idamdan kurtulmak için mağdur kadınla yüzleştirilerek özür diledi. Gözyaşlarına boğulan genç kadının verdiği cevap ise olay oldu.

05.12.2024 18:31
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İran'da 7 erkek, bir genç kadına toplu tecavüz etti. Yakalanan sapıklar, çıkarıldıkları mahkemece idam cezasına çarptırıldı.

İDAMDAN KURTULMAK İÇİN ÖZÜR DİLEDİLER

Şahıslar, idam edilmeden önce mağdur ettikleri kadınla yüzleştirildi. Genç kadından özür dileyen şahıslar, idam cezasından kurtulmayı bekledi.

TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN AFFETMEDİ

Hayatını karartan şahısları karşısında görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, özrü kabul etmedi. Şahıslar idam edildi.

İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba

3-sayfa, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Mehmet Yağmur:
    Çok iyi olmuş. 109 0 Yanıtla
  • Ömer Kocaman:
    şeriat budur 89 3 Yanıtla
  • DİPLOMALI BEKÇİ:
    Bomba cevap nerede arkadaş nasıl haber bu 58 1 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Bi çay içesim geldi şimdi… olması gerektiği gibi oldu. Rahmetli babaannemin güzel bir lafı gelir aklıma “ Bazen küçük baş , Büyük başı götürür” 45 2 Yanıtla
  • Yavuz:
    ee bizim memleketin tecavuzculeri 3 sene yatıp cikiyor sonrada mafya veya kabadayi olup memlekete nam saliyorlar neyapcaz şimdi çözüm öneriniz varmi 45 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    oysa laik Türkiye'de böyle şeylere rastlayamazsınız 38 4 Yanıtla
  • Adil Bey:
    Olması gereken olmuş. 39 0 Yanıtla
  • Eren:
    Adalet budur 38 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Çok iyi olmuş . 36 1 Yanıtla
  • sertug:
    heh tamda olması gereken olmuş valla 32 0 Yanıtla
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