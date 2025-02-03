Adana'da bir kişi, alışveriş merkezinde bulunan kuyumcuya havalandırma girip 3 kilogram altın ve 100 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın hala AVM'de olduğu iddia ediliyor.
Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya girdi. Şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
Öte yandan saatler sonra ortaya atılan iddia AVM'yi karıştırdı. Hırsızın hala AVM'nin tavan arasında saklandığı öne sürüldü. Polis ekipleri tavan arasında hırsızı aramaya başlarken, AVM'de yaşanan panik anları kameraya yansıdı
Son Dakika › 3.Sayfa › İddia ortalığı karıştırdı: Gece AVM'ye giren kuyumcu hırsızı hala çıkmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)