İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu - Son Dakika
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in ocak ayında dünyaya gelen ikizlerinden Ayel, dün ikinci kez operasyon geçirdi. Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şefkatli, "Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontörlünde daha rahat bir sürece girdik" dedi.

26.04.2024 07:51  Güncelleme: 07:57
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2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Çiftin, 3 günlükken ameliyat edilen bebeklerinden Ayel, dün ikinci kez operasyon geçirdi.

"DOKTOR KONTROLÜNDE RAHAT BİR SÜRECE GİRDİK"

Dünyaya geldikten sonra yaşadığı kalp rahatsızlığından dolayı hemen ameliyat edilen İbrahim Ayel, 12 gün hastanede kalmıştı. İbrahim Ayel, dün ikinci kez ameliyat geçirdi. Operasyon öncesi takipçilerinden dua isteyen Yasemin Şefkatli, daha sonra oğlunun sağlık durumundan bahsederek "Dün gündüz geldik hastaneye, Ayel bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün paylaşmak istedim sizinle tekrardan. Ayel'in yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken ancak yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız! Ne denir bilmiyorum, mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontörlünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. dualarınız için teşekkür ederiz" dedi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu

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Son Dakika 3.Sayfa İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebeği ikinci kez ameliyat oldu - Son Dakika
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