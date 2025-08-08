Iğdır'da iki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi - Son Dakika
Iğdır'da iki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi

Iğdır'da iki hafta arayla benzer vaka! Onlarca kişi pastadan zehirlendi
08.08.2025 15:13
Iğdır'da 2 hafta önce 79 kişinin yaş pastadan zehirlenmesinin ardından kentte benzeri bir vaka daha yaşandı. Gassallık kursundan çıkan arkadaşlar başka bir pastanede yedikleri pastadan zehirlendi. Zehirlenen 7 kişi pastaneden şikayetçi oldu.

Iğdır'da iki hafta önce aynı işletmede yedikleri pastadan sonra 40'ı çocuk, 39'u yetişkin olmak üzere toplam 79 kişi zehirlendi. Kentte benzeri bir olay daha yaşandı. Gassallık kursundan çıkıp başka bir pastaneye giden 7 kişi yedikleri yaş pastadan sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konulan vatandaşlardan 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken 3 kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

"PASTADAN ZEHİRLENDİM, 3 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Yediği pastadan dolayı zehirlenen Zeynep Özdemir, "Pazartesi günü gassallık kursundan çıktıktan sonra arkadaşım ve çocuklarım ile 12.30 gibi pastaneye gittik. Pastanede her birimiz, dilim pasta alarak çocuklarımla beraber yedik. Eve gidince, saat gece 24.00 gibi hafif rahatsızlanmaya başladım. İki kere hastaneye gitmeme rağmen salgın olduğunu düşünerek ve emzirme durumum olduğundan dolayı serum verip beni gönderdiler. Daha sonra arkadaşım beni arayarak, 'Pasta yedikten sonra rahatsızlandın mı?' diye sorunca zehirlendiğimi anladım. Tekrar hastaneye giderek doktora zehirlendiğimi söyledim. Benden ilk iki gidişte tahlil alınmamıştı. Üçüncü sefer benden tahlil alındı. Tahlil sonuçlarımdan zehirlendiğim anlaşıldı. Beni daha sonra yatırdılar. Üç gündür burada hastanede tedavi görüyorum. Serum ve antibiyotik ile kanım temizleniyor. Nabzım, ateşim vardı. Tansiyonum çok düşmüştü. Ateşim yükseldiğinde dolayı sürekli tedavi almak için şu an yatırılmış durumdayım. Ben bu durumdan şikayetçiyim" dedi.

"PERİŞAN OLDUĞUMUZ HALDE OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Zehirlendiğini öğrendikten sonra İl Tarım Müdürlüğü'nü arayarak pastaneden şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, daha sonra müdürlüğün konuya ilişkin kendisine bir dönüş yapılmadığını iddia etti. Özdemir sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Tarım İl Müdürlüğü'nü arayarak pastaneden şikayetçi olduğumu söyledim. Daha sonra bu olay çıkınca İl Tarım Müdürlüğü bize benim aramamın olmadığını söylediler. Onları aradığıma dair telefonumda kayıt var. Bu olayın üzeri kapatılsın istemiyorum. Bu durumdan şikayetçiyim. Benim çocuklarım ben ve arkadaşların perişan olduğu halde bu olayı kapatıyorlar"

"YAZ SICAĞINDA PASTALARI 3 HAFTA BEKLETİYORLAR"

Kentte önceki haftalarda da benzeri bir zehirlenme vakası olduğunu ve bunun düzenli denetim yapılmadığı için yaşandığını söyleyen Özdemir, "Bundan 2-3 hafta önce haberlerde ve sosyal medyada başka bir pastanede yine zehirlenme vakası olduğunu gördüm. Bu zehirlenmeler olduğu halde neden denetimler iyice yapılmıyor? Tekrar bu durumlar yaşanıyor, insan hayatı bu kadar mı ucuz. Ben Iğdır İl Tarım Müdürlüğü'ne, Iğdır Valiliği'ne, Iğdır Belediyesi'ne sesleniyorum. Gerçekten bir şeyler yapsınlar. Bu kadar pastane var. Yaz sıcaklığında 3 hafta pastalar bekletiliyor. Bunlar neden imha edilmiyor. Hijyen olsaydı biz bu durumda olmazdık. Kimse sessiz olmasın sizler de bizim durumumuza düşebilirsiniz" dedi.

Zehirlenme olaylarından sonra pastanelerin işletmeye devam ettiği bildirilirken iş yerlerinden alınan numunelerin tahlil sonuçlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

14:33
