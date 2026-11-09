Iğdır\'da otomobil elektrik direğine çarptı, yaralanan olmadı, araçta maddi hasar var

Iğdır 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Iğdır'ın 14 Kasım Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında otomobil elektrik direğine çarptı. Edinilen bilgiye göre, 01 ADG 901 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.