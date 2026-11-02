Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç kameraya yansıdı - Son Dakika
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Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç kameraya yansıdı

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Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç kameraya yansıdı
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Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç kameraya yansıdı
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Iğdır-Karakoyunlu kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aynı güzergahta benzer olayların daha önce de yaşandığı, döner kavşakların uzak olması nedeniyle bazı sürücülerin ters yönde ilerlediği belirtildi.

Iğdır- Karakoyunlu kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu davranışın aynı güzergahta daha önce de birçok kez yaşandığı öğrenildi.

Iğdır'dan Karakoyunlu ilçesine seyreden sürücüler, karşı yönden kendi şeritlerinde ilerleyen hafif ticari bir araçla karşılaştı. Iğdır yönünde ilerleyen bir vatandaş tarafından fark edilen olay, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı yönden gelen araçlara rağmen ters şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan olayda, sürücünün ters yönde ilerlemesi dikkat çekti. Söz konusu güzergahta benzer olayların daha önce de yaşandığı öğrenildi. Döner kavşakların birbirine uzak olması nedeniyle bazı sürücülerin kavşaklara ulaşmak yerine ters yönde ilerlediği belirtildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuKarakoyunluOtomobil3. SayfaGüncelIğdırSon Dakika

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