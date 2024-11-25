'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası - Son Dakika
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'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası

\'İhbar eden personel sürgün edildi\' denilmişti: Kırşehir\'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Palyatif Servisinde yolsuzluk yapıldığını ihbar ettiği için sürgün edildiği iddia edilen personelin aslında 'amirlere hakaret etme' gerekçesiyle görev yerinin değiştirildiği belirtildi.

25.11.2024 12:22
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Palyatif Servisinde yolsuzluk yapıldığı, yolsuzluğu CİMER'e şikayet eden personelin sürgün edildiği yönündeki iddialar basında yer aldı.

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ 'İHBAR' DEĞİL

Medya Ankara'nın haberine göre, söz konusu personel 2020 yılından itibaren 3 ayrı soruşturma geçirdi ve son olarak amirlerine hakaret ettiği gerekçesiyle Valilik tarafından Kaman ilçesinde görevlendirildi.

2020 yılında görev yaptığı kurum hakkında sosyal medya aracılığı ile gerçeği yansıtmayan asılsız haber yapma suçundan ceza aldığı belirtilen personel H.K., 2022 yılında da iş arkadaşlarına hakaret etme suçundan ceza aldı.

H.K. 2022 yılında amirine hakaret iddiası ile yapılan soruşturma sonucunda yazılı olarak uyarılırken; 2024 yılının Eylül ayında ise hastane müdürü ve müdür yardımcısına karşı hakaret ve tehdit iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan H.K., 3 yevmiye kesme cezası verildi ve görev yeri değiştirildi.

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'İhbar eden personel sürgün edildi' denilmişti: Kırşehir'deki yolsuzluk iddiasının perde arkası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Onur Oruç:
    Yani doğal olarak bi kılıf uydurulması lazım oda en kolayı amire hakaret 11 2 Yanıtla
  • Murat:
    hak edene hakaret edilir.! 3 0 Yanıtla
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