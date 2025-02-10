Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

27 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi ve model Anna Beatriz Pereira Alves, Rio de Janeiro'daki bir otel balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis, olayın kazadan dakikalar önce uyuşturucu kullanıldığı bir otel odasında meydana geldiğini belirtti. Alves'in hayranları ve aboneleri tarafından çevrimiçi olarak baskı ve tacize uğradığı daha önce bildirilmişti.

10.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anna Polly olarak da bilinen 27 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi ve model Anna Beatriz Pereira Alves, 23 Ocak'ta Rio de Janeiro eyaletindeki Nova Iguacu'da bulunan Mont Blanc Apart otelinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Polis, modelin henüz kimlikleri açıklanmayan iki erkekle birlikte bulunduğu otel odasının balkon korkuluklarına tırmanırken kaydığını düşünüyor.

Polis, soruşturmayı kapatmak için kurbanın toksikoloji raporunu beklemekle birlikte, Anna Polly'nin kazadan dakikalar önce uyuşturucu kullandığını belirtti.

Karşı binadan çekilen görüntülerde, bir polisin kısmen duvarla gizlenmiş kadının bedeninden kan lekeli beyaz bir çarşafı kaldırdığı görülüyor.

Brezilya'da popüler olan Anna'nın, iki erkekle üçlü sahne çekmek için otele gittiği bildirildi.

Görüntülerde sadece bacakları görünen kadının düştüğü yerde kan lekeleri görülebiliyor.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini topladı ve etkileyiciyle aynı otel odasında bulunan üç erkek dahil olmak üzere otel personeli ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı.

Brezilyalı haber sitesi Metropoles'in bildirdiğine göre, ailesi ve arkadaşları daha önce bazı hayranları ve aboneleri tarafından çevrimiçi olarak baskı ve tacize uğradığını söylemişti.

Polis bu durumdan haberdar ve Alves'in telefonunu delil olarak aldı.

Haberlere göre, düşme anında yetişkin içerik üreticisiyle birlikte olan erkekler, olaydan önce yaşananlarla ilgili soruşturmacılara çelişkili ifadeler verdi.

Globo haber sitesine göre, ikinci kez sorgulandılar ancak herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Erkek arkadaşı Pedro Henrique, Brezilyalı dergi Quem'e şunları söyledi: "Olayla ilgili tüm bilgiler polisin elinde ve soruşturma devam ediyor. Eğer birisi suçluysa, bedelini ödeyecek ve suçlu bulunacak. O düşerek öldü. Onu kurtarmak için zaman yoktu."

Erkek arkadaşının Instagram'da yaptığı paylaşıma göre Alves, 25 Ocak'ta defnedildi.

Cenaze detaylarını duyururken sosyal medyada yaptığı anma mesajında şöyle dedi: "Sensiz çok zor. Saatler geçtikçe gerçek yavaş yavaş oturuyor ve kalbimde açılan boşluk gittikçe büyüyor."

Bu arada, Alves'in bir arkadaşı etkileyici hakkında şunları söyledi: "Bir sürü planı vardı, sosyal medyadaki varlığını genişletmek istiyordu ve gelecekteki projeleri hakkında her zaman heyecanla konuşurdu. Bu haber herkesi şok etti."

İki erkekle otelde cinsel içerikli çekim yapan model, balkondan düşerek hayatını kaybetti
İki erkekle otelde cinsel içerikli çekim yapan model, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti

Rio De Janeiro, Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Dünya, Polis, Rio, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mustafa Acik:
    dünya bı pislikten kurtuldu darısı diğerlerin başına 143 16 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    beter olun 126 20 Yanıtla
  • Orhan Topcubaşı:
    su testi su yolunda 98 9 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Günah üstünde ölmekten korusun Rabbim 81 4 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Grup yaparken öldü yazık.Rahmetde okunmaz buna 72 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEMEK LI ÇOK MUTLU OLMUS 56 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    2 erkek saglam ama 37 3 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ne kadar kötü bir ölüm ALLAH ölümün hayırlısını versin 25 0 Yanıtla
  • alkan akkoyn:
    cenabet gitmis 17 4 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    10 gun onceki instagram haberi...Yuh size!!! 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.