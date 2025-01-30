İki ilçe için uyarı yapıldı, yüzde 35'i yıkılabilir - Son Dakika
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İki ilçe için uyarı yapıldı, yüzde 35'i yıkılabilir

İki ilçe için uyarı yapıldı, yüzde 35\'i yıkılabilir

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak, İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin soru işareti taşıdığını belirtti. Atak, ''Yapı stoku toplam 60 bin olan 2 ilçede yapılan envanter çalışmalarında binaların yüzde 35'inin depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek ve en öncelikli olarak ileri analiz edilmesi gereken grupta yer aldığını söyleyebiliriz'' dedi.

30.01.2025 14:24
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Atak, İzmir'in deprem riskine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

YÜZDE 35'İ DEPREME DAYANIKSIZ

İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin soru işareti taşıdığını belirten Atak, "30 Ekim depreminden en fazla Bornova ve Bayraklı etkilendiği için envanter çalışmaları ilk olarak bu 2 ilçede başladı. Yapı stoku toplam 60 bin olan 2 ilçede yapılan envanter çalışmalarında binaların yüzde 35'inin depreme dayanıksız olma ihtimali yüksek ve en öncelikli olarak ileri analiz edilmesi gereken grupta yer aldığını söyleyebiliriz. Bu öncelikli yapıların arasında 2000 yılı öncesinde yapılmış olan binaların oranı diğerlerine göre daha fazla, bu da 1999 depreminden sonra hazır betonun zorunlu olması, deprem yönetmeliği revizyonları gibi yapılan köklü değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Envanter çalışmaları bir önceliklendirme çalışması, dolayısıyla elimizdeki bütçeyle doğru yerden, doğru işleri yaparak en fazla sayıdaki yapıyı korumak amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

"23 BİN BİNANIN DAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Karşıyaka'da da envanter çalışmalarının başlaması için geçen ay belediye meclisinde karar alındığını söyleyen Atak, "Karşıyaka'da yaklaşık 23 bin bina var. Envanter çalışmalarına yakın zamanda başlanarak, bu yıl içinde biteceğini düşünüyorum. Envanter çalışmalarına başladığımız ilçelerdeki yapılar karakteristik ve yıkıma maruz kalması en çok beklenen bölgede. Karşıyaka'dan sonra Konak'ta da envanter çalışmaları bittiğinde İzmir geneline dair büyük bir fikir elde etmiş olacağız. Her ilçeyi tek tek tamamlamayı beklemeden bu veriyle İzmir'e dair bir şey söyleyebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayraklı, Bornova, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Mimar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki ilçe için uyarı yapıldı, yüzde 35'i yıkılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga A.:
    sadece İzmir değil. tüm ülke genelinde bir çalışma yapılmalı. ve buna tüm partiler destek vermeli. deprem bu ülkenin gerçeği ve bununla mücadele ilk önce bina sağlamlığı ile başlar. 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İzmirilileri 10 sene doğu ve anadoluya kırsala yayin komple boşaltıp kentsel dönüşümü tamamlayın başka türlü olmuyor bu işler topyekün girişim şart 2 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yalan 0 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Erdoğan Hatay da sokak sokak gezip ''BİNALAR ESKİ, KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK OLUN'' derken CHP ''KENTSEL DÖNÜŞÜM RANTSAL DÖNÜŞÜMDÜR'' propagandası yapıyordu.. Deprem olunca da ortadan kaybolup hükümeti suçlamaya başladı. İzmir'de de aynısını yaptılar. Hatta Chp karabağlar ilçe teşkilatı Kentsel dönüşümü durdurmak için imza toplamış, Mimarlar odasıyla beraber birçok dava açmıştı.. 0 0 Yanıtla
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