İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi - Son Dakika
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İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi

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Yunanistan'ın Malia kasabasında, bir adamın ilgisini çekmek için sokak ortasında kavga eden iki İngiliz turistin şiddet içeren görüntüleri kaydedildi. Çevredeki insanlar, kadınları ayırmak yerine izledi ve bazıları kavgayı videoya kaydetti. Bu tür kötü davranışlar, özellikle yerel halk ve turistler arasında olumsuz algılar yaratmasıyla eleştiriliyor.

11.07.2024 13:46  Güncelleme: 13:55
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Malia'da, 'Bir adamın ilgisini çekmek için' sokak ortasında kavga eden iki İngiliz kadının anları, şiddet içeren görüntülerle kaydedildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu iki turist, Yunanistan'ın başkenti Heraklion'un yaklaşık 20 mil doğusundaki Malia kasabasında birbirleriyle kavga etti.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI AYIRMAK YERİNE VİDEOYA ÇEKTİ

Çevredeki insanlar, kadınları ayırmak yerine izledi. Bazıları da kavgayı videoya kaydetti. Video görüntülerinde, biri siyah üst ve şort giyen diğeri ise beyaz üst ve gri şort giyen kadınların yumruk atıp tekmeledikleri görülüyor.

Görüntülerde beyaz giysili kadının diğerinin saçını çektiği ve birkaç kez yumruk attığı, siyah giysili kadının ise kollarını savurduğu görülüyor. Şaşırtıcı bir hareketle, beyaz giysili kadının rakibini yere serdiği ve ardından uzaklaştığı anlaşılıyor. Daha sonra gelen görüntülerde ise siyah giysili kadının yüzünün kanlar içinde olduğu ve yerde oturup kendine gelmeye çalıştığı görülüyor.

İNGİLİZ TURİSTLER TEPKİ ÇEKİYOR

Avrupa'da tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, İngilizlerin bu tür kötü davranışları sert bir şekilde eleştiriliyor, özellikle de yerel halk ve turistler arasında olumsuz algılar yaratmasıyla ilgili endişeler dile getiriliyor.

İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi

Birleşik Krallık, Yunanistan, turist, Kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat: ulan şu yaşıma geldim benim için kavga eden bir kadın çıkmadı :(:( 18 0 Yanıtla
    ferhat eser: murat tövbe de bana musallat olanlar vardı kadın beladır kardeşim 4 1 ferhat eser: murat kardeşim gönlünden güzel şeyler geçir olsun bence sen 10 günlüğüne taylanda git hac vazifeni yerine getir: )) 2 2 Murat: Ferhat eser ben şöyle kenarda oturayım izleyim. benim aşkım olacak diyip girsinler birbirlerine :):) 2 0
  • Recep Şehitoğlu: Dünyanın çivisi çıkmış 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi - Son Dakika
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