İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

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Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

Fatih'te kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in (19) başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik'in Eyüpsultan'da da sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN KAFASINI SURLARDAN ATIP İNTİHAR ETTİ

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren S.Ç. surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

KASAP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

CİNAYET PLANINI DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.