İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş - Son Dakika
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İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki iki kadını öldüren şahısla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kasap olduğu öğrenilen şahsın önce sevgilisi olan A.H.'yi boğazını keserek öldürdüğü, daha sonra eski sevgilisi İ.U.'yu bıçakla nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. İ.U.'nun başını surlardan atıp kendisi de intihar eden şahsın vahşeti evdeki defterine ayrıntılı olarak çizdiği belirlendi.

04.10.2024 19:28  Güncelleme: 19:57
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Fatih'te kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), eski sevgilisi olduğu öğrenilen İkbal Uzuner'in (19) başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Çelik'in Eyüpsultan'da da sevgilisi olduğu öğrenilen Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN KAFASINI SURLARDAN ATIP İNTİHAR ETTİ

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan S.Ç. (19), eski sevgilisi İ.U.'nun (19) bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren S.Ç. surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi A.H.'yi (19) öldürdüğü ortaya çıktı.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

KASAP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kasaplık geçmişi olduğu öğrenilen şüphelinin, İ.U.'nun bedenini nizami şekilde 6 parçaya ayırarak Edirnekapı surlarına götürdüğü belirlendi. Edirnekapı surlarına çıkan zanlının, önce genç kızın kafasını aşağıya attığı, ardından ise kendini ipe bağlayarak surlardan atladığı tespit edildi.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

CİNAYET PLANINI DEFTERİNE ÇİZMİŞ

Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. İncelemelerde, defterde çizilen ve kafası ile bedeni birbirinden ayrılmış figürlerin, İkbal Uzuner'in öldürülme şekline benzediği değerlendirildi. Bu tüyler ürpertici detay, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

İki kadını kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Edirnekapı, İstanbul, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tugay KLN:
    olum bu nasıl bi kafadır lan.. noluyo arkadaş bize.. şeytan vesvese mi veriyo napıyo kör lanet. Allah yardımcımız olsun. 60 1 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Her türlü yolsuzluk adaletsizlik torpil ahlaksızlık kayırma dini istismar bu ülkede oluyor ve yetkililer sadece izliyor. 22 yıldır bu ülkeyi yönetenler ülkeyi son sürat kaosa sürüklüyor 34 16 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Allahım yardım et, İmandan İslamdır uzak canavar bir nesil türüyor, 19 7 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Korkunç.Ortalık psikopat doldu.Uyuşturucuda varsa.Kızlar dikkatli olun 15 0 Yanıtla
  • YoH null:
    diyecek bişi bulamadım... 15 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ne yiğitler, ne koca yürekli adamlar var kadınlar burun kıvırırLAR. Sevgisine merhametine ihtiyaç duymazlar. Böyle adamların sevgilisi olurlar. 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ve bu tip caniler aramızda geziyor çok ürkütücü bi durum 7 0 Yanıtla
  • Ramazan Tenekeci:
    herkeste bıçak silah her gün üst araç ev araması yapılması gerekir 5 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    dengesiz insanları hayatınıza alırsanız kendinizi de ailenizide yakarsiniz 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İki karısını öldüren izdivaçcı sefer amcanın kulakları çınladı. 1 0 Yanıtla
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