İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı - Son Dakika
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İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

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Dün İstanbul'da iki genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden 19 yaşındaki Semih Çelik'in babası ilk kez konuştu. Baba Çelik, öldürülen iki genç kadından birisinin oğlunun sevgilisi diğerinin ise okul arkadaşı olduğunu belirtti. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu belirten baba Çelik, oğlunun önceden de intihara teşebbüs ettiği ifade etti.

05.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:22
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İstanbul'da kan donduran olay dün Fatih'te meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

YARIM SAAT ARAYLA İKİ CİNAYET

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan bir şahıs, öldürdüğü bir genç kızın başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan bu olayın yankıları sürerken katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği ortaya çıktı.

KATİL ZANLISI KİMDİ?

Surlarda yaşanan bu görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin 19 yaşındaki Semih Çelik olduğunu belirledi. Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

BABASI: HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih'te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

KATİLİN BİR YILDA 5 HASTANE KAYDI ÇIKTI

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik'in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

HER ŞEYİ ÇİZİP TASARLAMIŞ

Tüm bu çalışmalar yapılırken, katil zanlının evinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde defter üzerine kara kalem çizilmiş, kafası ile vücudu birbirinden ayrılmış ve vücudu parçalanmış şekilde bir kadın resmi bulundu. Bu çizim polis kayıtlarına; "Çiziminin bulunduğu, Fatih'te öldürülen İkbal Uzuner isimli şahsın öldürülme şeklinin, şüpheli tarafından çizilmiş olan resme benzerlik gösterdiği anlaşılmış olup; konu ile ilgili çalışmalar ilçe ekipleri ile birlikte devam etmektedir" diye geçti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Dehşete kurban giden Ayşenur Halil bugün öğlen namazından sonra, İkbal Uzuner ise ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Katil zanlısı Semih Çelik de bugün öğlen namazı sonrası toprağa verilecek.

İki kadını vahşice katleden \'sur canisi\'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

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Son Dakika 3.Sayfa İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı - Son Dakika

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