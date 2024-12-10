Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beraber video çeken iki kız arkadaşın yanına yaklaşan bir erkek, eğlence mekanına girebilmek için kendilerine eşlik etmelerini istedi.
O anlarda kayıtta olan genç kız, şahsın mekana girdikten sonra ayrılma teklifine "Saçmalamayın isterseniz. İyi akşamlar kardeşim, eyvallah. Samimiyete gerek yok." diyerek tepki gösterdi. O anlara çok sayıda kullanıcıdan yorum yağdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İki kız arkadaşın yanına gelen gençten ilginç istek - Son Dakika
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