İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı - Son Dakika
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İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı

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Tayland'ın Surin kentinde, iki farklı erkekle evli bir kadının İngiliz sevgilisinin ortaya çıkması büyük bir kavgaya yol açtı. Kadın, alkol aldığı İngiliz sevgilisiyle birlikteyken, kendisini arayan kocalarına meydan okuyarak olayı başlattı. Kavganın, kadının bira şişesi fırlatmasıyla büyüdüğü ve İngiliz sevgilinin judo tekniğiyle birini etkisiz hale getirdiği görüldü.

10.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:11
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Tayland'ın Surin kentinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olay, iki farklı erkekle evli bir kadının İngiliz sevgilisinin ortaya çıkmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü.

Biri resmi diğeri dini nikâhlı iki kocası olan Taylandlı kadının, bir İngiliz vatandaşıyla yaşadığı gizli ilişki, dördünün de yerel bir pazarda karşılaşmasıyla son buldu. İngiliz sevgilisiyle alkol alan kadının, kendisini telefonla arayan kocalarına meydan okuması üzerine başlayan olay, pazarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Pazarda yaşanan arbedenin görüntülerinde, öfkeli kocaların olay yerine gelmesiyle başlayan tartışmanın, kadının bira şişesi fırlatmasıyla büyüdüğü görülüyor. Çocuk parkının yakınında devam eden kavgada, İngiliz sevgilinin judo tekniğiyle rakiplerinden birini etkisiz hale getirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Olayın görgü tanığı Supredee Tookmai, "Kadın telefonda kocalarına meydan okudu ve onları buraya çağırdı. Kendisini kimsenin rahatsız etmemesini, istediği yerde olabileceğini söyledi" dedi. Tookmai ayrıca, olaydan sonra kadının oğluyla görüştüğünü ve oğlunun, annesinin iki Taylandlı kocayı maddi açıdan sömürdüğünü, paraları bitince de onları terk ettiğini anlattığını aktardı.

Yerel emniyet yetkilileri, olayla ilgili herhangi bir resmi şikayet başvurusu yapılmadığını, bu nedenle soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Kavga sırasında kırılan bira şişesinden dolayı Taylandlı erkeklerden birinin bacağında hafif kesik oluştuğu, olayda başka bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı
İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı
İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı
İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı

Tayland, 3-sayfa, Toplum, Kavga, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ferhat eser:
    gez gez bitmiyor. aşkım sen ne diyorsun ayol? aaa. 31 6 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Ferhat eser niçin annene sahip çıkamıyorsun, 2 koca bir sevgili. ferhatcigim senin baban hangisi ingiliz mi 18 10 Yanıtla
  • Cirkin Kiral:
    ya bide dini nikahali diyor ya taylanda dini nikah mi var ? 14 1 Yanıtla
  • Yücel Gülten:
    Abi oda biseymi burda harem bile kuran var 6 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Müge anlı çözer bu olayı 7 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Baktı Adamdan Zevk Almadığı İçin Yapıyor 4 4 Yanıtla
  • ayşe onat:
    rezilliğin bini bi para iğrenç insanlar, ahlak yoksunları. 2 0 Yanıtla
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