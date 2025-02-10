İki nikahlı kocası olan kadın, sevgilisi ile yakalanınca ortalık karıştı

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Tayland'ın Surin kentinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olay, iki farklı erkekle evli bir kadının İngiliz sevgilisinin ortaya çıkmasıyla büyük bir kavgaya dönüştü.

Biri resmi diğeri dini nikâhlı iki kocası olan Taylandlı kadının, bir İngiliz vatandaşıyla yaşadığı gizli ilişki, dördünün de yerel bir pazarda karşılaşmasıyla son buldu. İngiliz sevgilisiyle alkol alan kadının, kendisini telefonla arayan kocalarına meydan okuması üzerine başlayan olay, pazarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Pazarda yaşanan arbedenin görüntülerinde, öfkeli kocaların olay yerine gelmesiyle başlayan tartışmanın, kadının bira şişesi fırlatmasıyla büyüdüğü görülüyor. Çocuk parkının yakınında devam eden kavgada, İngiliz sevgilinin judo tekniğiyle rakiplerinden birini etkisiz hale getirdiği anlar da kameralara yansıdı.

Olayın görgü tanığı Supredee Tookmai, "Kadın telefonda kocalarına meydan okudu ve onları buraya çağırdı. Kendisini kimsenin rahatsız etmemesini, istediği yerde olabileceğini söyledi" dedi. Tookmai ayrıca, olaydan sonra kadının oğluyla görüştüğünü ve oğlunun, annesinin iki Taylandlı kocayı maddi açıdan sömürdüğünü, paraları bitince de onları terk ettiğini anlattığını aktardı.

Yerel emniyet yetkilileri, olayla ilgili herhangi bir resmi şikayet başvurusu yapılmadığını, bu nedenle soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Kavga sırasında kırılan bira şişesinden dolayı Taylandlı erkeklerden birinin bacağında hafif kesik oluştuğu, olayda başka bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.