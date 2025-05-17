İkinci Minguzzi vakası, 16 yaşındaki 2 çocuk yaşıtları tarafından bıçaklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'nde 12 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında dehşet yaşandı. İddiaya göre; 16 yaşındaki çocuklar arasında "Neden bakıyorsun?" tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü.

2 ÇOCUK YAŞITLARI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı yaşıtları tarafından bıçaklandı. Saldırının artından saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralı 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Star Haber'den Sena Kiper Sıtacı'nın haberine göre; bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 3 çocuk kısa sürede yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan biri ifadesinde, "Bize hakaret etti, daha sonra elleriyle vurdu. Tekme attı. Ben de bu esnada aşçılık okuduğum için üzerimde bulunan bıçakla kendimi korumak amacıyla mağduru yaraladım." dedi.

"ÇOCUĞUM ÖLÜNCE Mİ TUTUKLANACAKTI?"

Mağdur çocuklardan birinin babası Seyit Vakkas Çuhadar, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine atıfta bulunarak, "Benim çocuğumun ölmesi mi lazımdı? Ahmet Minguzzi olması mı lazımdı? Benim çocuğum ölünce mi bu çocuklar tutuklanacaktı?" diyerek tepki gösterdi.

AHMET MINGUZZI CİNAYETİ

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.