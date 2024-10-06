İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

Balıkesir'in Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında silahla vurularak öldürüldü. Zanlının olayın ardından yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı.

06.10.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Adası'nda İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu makamında 5 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardında kaçan katil zanlısı Selçuk A. için ekipler harekete geçti.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

MAKAMINDA 5 KURŞUN

Olay saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'deki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelmesi üzerine, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yakupoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Kaymakamı Elif Çelik olay yerine gelerek incelemede bulunurken, Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

MOTOSİKLETLİ VE KASKLI ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

KATİL ZANLISI İÇİN YOLCU GEMİLERİ ARANIYOR

Katil zanlısı Selçuk A.'nın Marmara'dan bir yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı. Jandarma ekipleri, Marmara'dan gelen tüm yolcu gemilerini büyük bir titizlikle arıyor. Ekipler gemideki yolcuları ve araçları tek tek kontrol ederek zanlının izini sürerken, liman bölgesinde güvenlik önlemleri de artırıldı.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

Marmara Adası, Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Marmara, Erdek, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
14:22 O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
14:02 İngiltere’de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı İngiltere'de 14 yaşındaki kız öğrenci, okul bahçesinde 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakla yaraladı
13:55 Altın alırken dikkat Ayarı, gramajı düşük olabilir Altın alırken dikkat! Ayarı, gramajı düşük olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 21:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement