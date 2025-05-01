DMM: Bakanların ‘Kanal İstanbul’ açıklamalarında çelişki yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok." ifadelerini kullanmasından bir gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi'nden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." açıklaması kafaları karıştırdı.

DMM'DEN AÇIKLAMA: PROJEDEN VAZGEÇİLDİĞİNE DAİR İFADE BULUNMAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iki bakanın söz konusu ifadelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Kurum ile Uraloğlu'nun Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusuna, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır." şeklinde cevap vermiştir. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, "Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine" dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır." ifadelerine yer verildi.

"İKİ AÇIKLAMADA DA ŞU ANDA GÜNDEMİN BU OLMADIĞI VURGULANMIŞTIR"

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama, şu şekilde devam etti: "Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: "...Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız" İki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, "meseleleri başka alanlara çekme çabası" olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı" vurgulanmıştır. Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz."

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;