İliç maden faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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İliç maden faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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Erzincan'da Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği İliç faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Facianın büyüklüğünü yeniden gözler önüne seren görüntülerde dev toprak yığınının hızla kaydığı ve görüntüleri kaydeden aracı yuttuğu anlar yer aldı.

20.04.2025 14:07
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 yılında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

FACİANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntüler facianın büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi. Halk TV'nin eriştiği görüntülerde, dev toprak yığınının hızla kaydığı ve görüntülerin kaydedildiği aracı yuttuğu net bir şekilde görüldü. Ayrıca, uzaktan çekilen görüntülerde ise heyelandan kaçmaya çalışan iş makinelerinin toprak altında kaldığı anlar da yer aldı.

DAVA ERTELENDİ

9 işçinin çökmenin altında kalarak hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 21 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığını saat 14.28'de heyelana dönüşmüştü. Hacmi yaklaşık 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin 200 metrelik bir yamaçtan 10 metre/saniye hızda hareket ederek Sabırlı Deresi'ne doğru 800 metre kaydığı açıklanmıştı. Liç yığınının 300 dönüm olduğunun tahmin edildiği faciada 9 işçi hayatını kaybetmişti.

İliç maden faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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