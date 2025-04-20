İliç maden faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 yılında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

FACİANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntüler facianın büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi. Halk TV'nin eriştiği görüntülerde, dev toprak yığınının hızla kaydığı ve görüntülerin kaydedildiği aracı yuttuğu net bir şekilde görüldü. Ayrıca, uzaktan çekilen görüntülerde ise heyelandan kaçmaya çalışan iş makinelerinin toprak altında kaldığı anlar da yer aldı.

DAVA ERTELENDİ

9 işçinin çökmenin altında kalarak hayatını kaybettiği faciaya ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 21 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı bilirkişi raporunun sunulma süresi göz önüne alınarak 30 Haziran'a erteledi.