Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucunda toprağın altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Bayraktar, diğer 5 madencinin bulunması için ekiplerin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"5 MADENCİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.

Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

İŞÇİLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bulunan cansız bedenlerin, işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğu bildirildi.