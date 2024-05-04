Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Geniş Video İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucunda toprağın altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Diğer 5 madencinin bulunması için ekiplerin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

04.05.2024 08:05  Güncelleme: 08:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kayması sonucunda toprağın altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Arama çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Bayraktar, diğer 5 madencinin bulunması için ekiplerin 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"5 MADENCİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.

Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İŞÇİLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bulunan cansız bedenlerin, işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e ait olduğu bildirildi.

İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

Olayın ardından soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Erzincan, Maden, İliç, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 09:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement