İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin\'e ait DNA örnekleri bulunan araç

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Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 18'nci gününde de devam ediyor. Ekipler bölgede hummalı bir çalışma yürütürken 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan amcaya ait araba da gün yüzüne çıktı.

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN'İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı karara tepki gösterdi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.