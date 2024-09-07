İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç - Son Dakika
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İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 18 gündür haber alınamıyor. Bölgede arama çalışmaları devam ederken küçük kızın amcasına ait olduğu öne sürülen ve içinde Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç ilk kez görüntülendi.

07.09.2024 14:04
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Kayıp Narin'i arama çalışmaları 18'nci gününde de devam ediyor. Ekipler bölgede hummalı bir çalışma yürütürken 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan amcaya ait araba da gün yüzüne çıktı.

İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA ARAMA YAPILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN'İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu. Ancak ağabey serbest bırakıldı. 18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi. Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı karara tepki gösterdi.

NEDEN TUTUKLANDI?

Amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin\'e ait DNA örnekleri bulunan araç

Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ahmet Yiğit: İşin içinde tarikat var ise kimse ses edemez 59 74 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: tarikato marikato hizbullaho 18 21 Yanıtla
  • Kerim Dokuz: Ben bir akp seçmeni olarak bunu sçylüyorum . Adalet sistemi diye bişey yok buna güven denen bişey tok artık ülkede . Tam bir komedi adalet sistemimiz. 19 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: aklima kötü şeyler geliyor hayırlısı bakalım ne olacak 20 0 Yanıtla
  • Firdevss null: kızın yaşlı bir adama verildiği söyleniyor... 4 2 Yanıtla

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