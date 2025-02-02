İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış - Son Dakika
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İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

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Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi İlker Gönen cezaevinde intihar ederken olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Tek kişilik odada kalan Gönen'in çay bardağını kırdıktan sonra bileklerini kestiği daha sonra pişman olup acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdığı öğrenildi. Hastaneye sevk edilirken ambulansta hayatını kaybeden Gönen'in geri de bir de not bıraktığı iddia ediliyor.

02.02.2025 10:38
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Yenidoğan çetesinin 2 numaralı ismi olan ve 177 yıl hapsi istenen İlker Gönen cezaevinde intihar ederek hayatını kaybederken büyük ses getiren olayla ilgili çarpıcı detaylar da gelmeye başladı. Gönen'in intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım istediği ortaya çıktı.

CAM PARÇALARIYLA BİLEKLERİNİ KESTİ

Antalya Yüksek Güvenlik Cezaevi'nde 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağını kırdıktan sonra cam parçalarıyla bileklerini kesti.

GARDİYANLARI ÇAĞIRDI

Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluşan Gönen kan kaybetmeye başladı. Tek kişilik odada kalan Gönen, acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı.

İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda yaşamını yitirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

177 YIL HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünde İlker Gönen'in örgütün sevk ve idaresini yapan sanıklardan olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

OPERASYON

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 16 şüpheli tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında İlker Gönen'in de yer aldığı 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.

İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Yenidoğan, Cezaevi, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • erkan demir:
    Hapisanede cam bardak..enteresan değil mi 28 3 Yanıtla
  • Behzat:
    ateşin bol olsun. 28 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bunu köpek mezarlığına defnedin 21 0 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Bir şey olmaz. Onca bebeği öldürürken düşüneceklerdi. Allah rahmet eylemesin, Allah'ın gazabı üzerlerine olsun 19 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yalan, öldürdüler.. yoksa ötecekti 13 2 Yanıtla
  • Psy Straps:
    pek inandırıcı değil bu olay. öldüğüne inandırılıyoruz gibime geliyor 9 1 Yanıtla
  • Figen Araz:
    darısı digerlerinin başına 8 1 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bırılerı cay vermıs cam bardakta bak bak koyunlara anlatıyor sanırım suru cobanları 0 0 Yanıtla
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