İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı - Son Dakika
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İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı

İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan bir ilkokulda 4. sınıfta eğitim gören kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.03.2025 00:36
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'ndaki bir sınıf öğretmeninin 4. sınıfta eğitim gören kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Skandal olay, mağdur çocuklardan birinin olayı ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Soluğu hemen savcılıkta alan aile, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÇOCUK DEHŞETİ ANLATTI

Suç duyurusunun ardından pedagoglar eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun, öğretmen tarafından defalarca istismar edildiği belirlendi. İfadesi alınan çocuk, kendisine 'aşkım, sevgilim' diyerek seslenen öğretmeninin defalarca cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gösterdiğini kaydetti. Çocuk ayrıca, ilk fiziksel tacizinin ardından öğretmeninin kendisini, "Bunu annene babana söyleme" diye tembihlediğini de dile getirdi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında okulda yer alan güvenlik kameraları da inceleme altına alındı. Polis tarafından tutulan kamera çözümleme tutanağında 4 şubat 2025 ve 7 şubat 2025 tarihlerinde saat 12.11'de mağdur çocuk İ.T. ile şüpheli öğretmen A.Ç.'nin sınıftan birlikte çıktıkları, 20 şubat 2025 tarihinde yarım saati aşkın sürede mağdur çocuk ve şüpheli A.Ç.'nin sınıfta tek başına bulundukları, daha sonra sınıftan birlikte dışarı çıktıklarının görüldüğü belirtildi. Görüntülerin mağdur çocuk İ.T. ile bir diğer mağdur çocuk R.S. ve şüpheli A. Ç.'nin ifadelerinde de doğrulandığı kaydedildi.

İSTİSMARI BİR DİĞER MAĞDUR ÇOCUK DAHA ANLATTI

Soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulan bir diğer mağdur çocuk R.S. ise ifadesinde, hatırlayamadığı bir tarihte mağdur çocuk İ. T. ve şüpheli öğretmen A.Ç.'nin sınıfta baş başa kaldığını, kapı deliğinden bir arkadaşıyla birlikte sınıfın içini izlediklerini, bu sırada mağdur İ.T'nin şüpheli A.Ç'nin kucağında olduğunu gördüğünü anlattı.

SAVCILIK DELİLLERLE MAHKEMEYE SEVK ETTİ

Savcılık şüpheli A.Ç'yi; sınıfta öğrencilerle yalnız kalma sebebini açıklayamadığı, mağdur çocukların ayrı günlerde verdikleri beyanların tutarlı olduğu, ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, iddiaların tanık beyanları ve kamera kayıtları ile doğrulandığı gerekçesiyle 'nitelikli cinsel istismar' ve'basit cinsel istismar' suçlarını işlediğine yönelik kuvvetli şüpheler olduğu, ayrıca şüpheliye dair toplanmamış delillerin bulunabileceğine yönelik tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüpheli öğretmen A.Ç., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İlkokulda kız çocuklarını taciz eden sınıf öğretmeni tutuklandı - Son Dakika

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