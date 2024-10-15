Veliler karara tepki göstermişti, 8 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık, yeniden gözaltında - Son Dakika
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Veliler karara tepki göstermişti, 8 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık, yeniden gözaltında

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İzmir'de yeni işe başladığı okulda, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli kişinin serbest bırakılması, velilerin tepkisine neden oldu. 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından polis tarafından yeniden gözaltına alındı.

15.10.2024 15:22
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 1 hafta önce işe başladığı ilkokulda 8 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan temizlik görevlisi 18 yaşındaki D.T. tekrar gözaltına alındı.

Olay, 10 Ekim'de Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, 1 hafta önce işe başlayan okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü. Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi 12 Ekim'de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 13 Ekim'de adliyeye sevk edilen şüpheli D.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Olayı öğrenip dün okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. Temizlik görevlisi D.T.'nin tekrar gözaltına alınması, yargılama sürecinin başlaması çağrısı yapıldı. Savcılık, karara itiraz edince şüpheli tekrar gözaltına alındı. Bayrak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, bugün tekrar adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Veliler karara tepki göstermişti, 8 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık, yeniden gözaltında

3-sayfa, Güncel, Polis, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Veliler karara tepki göstermişti, 8 yaşındaki çocuğu taciz eden sapık, yeniden gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Nedim KARADAĞ:
    Ya nedir böyle; tut sonra salll 9 0 Yanıtla
  • Ali :
    U..n verin sunlari halkin eline adaleti halk versin göz altina alinanlarin hepsi elini kolunu sallayarak geziyor. ne malum tekrardan yapmayacagi. Nasil bir Adalet var bu ülkede 6 0 Yanıtla
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