Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü - Son Dakika
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Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü

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İstanbul Esenyurt'ta 8 yıldır imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye dönüp elinde silahla evi bastı. Olay sırasında evde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti.

12.11.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.8 yıldır imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam eline silahı alarak evi bastı. Bu esnadaevde basılan Suat A. kaçmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası imam nikahlı çift, Nevin B. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ümit Yurtsever:
    Adam niye tutuklanıyor 99 9 Yanıtla
  • Burcu Palaz:
    imam nikahlı es yoktur ona dostu denir..dostunu dostuyla bastı diyebiliriz. 70 21 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Normaldir Esenyurt sa Pisliklerin Yuvası 77 8 Yanıtla
  • Sefer Caglayan:
    edepsiz kadın utanma duygusunu kaybetmiş, insan kocasını neden aldatır ki anlamak mümkün değil, 75 3 Yanıtla
  • Murat Demirtaş:
    Adam niye tutuklanmış ki acaba aşağı attıktan sonramı videoyu çekmiş 38 4 Yanıtla
  • Sedat Aslan:
    Adam burada atlamış ölüyor gerizekali ... 21 1 Yanıtla
  • Tacettin Gürol:
    pislik heryerde vardır olmadığı yer göster millet zıvadan cıkmıştır kim kime dumduma 13 2 Yanıtla
  • babasultan:
    Reisin ölürken yüzündeki vatan gülüşünü gördüm 5 7 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    adamın tutuklanma sebebi dini nikahlı olması. resmi olsaydı da tutuklanırdi eminim. çünkü ülkemizde adalet yok. Allah'ın hükmünu yok sayan bir ülkeden adalet beklemek samanlıkta iğne aramak gibidir. 5 1 Yanıtla
  • Adnan Durmuş:
    sesli gülesim geldi???? 3 0 Yanıtla
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