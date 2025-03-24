İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu için çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.

İSRAİL YANLISI GAZETECİ SARAÇHANE'DE

İsrail'e verdiği destekle bilinen gazeteci Michael Ganoe'nunda Saraçhane'deki protestolarda yer alması tepki çekti.

Instagram ve TikTok hesabından paylaşım yapan Michael Ganoe, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

MİT VE EMNİYET OPERASYONU İLE YAKALANDI

Saraçhane'deki gösterilerde Ekrem İmamoğlu için destek isteyen İsrailli Michael Ganoe, MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı. Ganoe hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.