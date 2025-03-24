İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı - Son Dakika
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İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı

İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı

Saraçhane'deki gösterilerde Ekrem İmamoğlu için destek isteyen İsrailli Michael Ganoe, MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı. Ganoe hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.

24.03.2025 00:32
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında tutuklama kararı verilen Ekrem İmamoğlu için çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.

İSRAİL YANLISI GAZETECİ SARAÇHANE'DE

İsrail'e verdiği destekle bilinen gazeteci Michael Ganoe'nunda Saraçhane'deki protestolarda yer alması tepki çekti.

Instagram ve TikTok hesabından paylaşım yapan Michael Ganoe, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var. Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

MİT VE EMNİYET OPERASYONU İLE YAKALANDI

Saraçhane'deki gösterilerde Ekrem İmamoğlu için destek isteyen İsrailli Michael Ganoe, MİT ve emniyet operasyonuyla yakalandı. Ganoe hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.

Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Bilgehan Göktürk:
    a ha da bir yahudi ajan ajan yakalamışlar..!!.Bunlar boş işler...Yahudi Cesaret madalyasını Ekrem İmamoğlu almadı...Tayyip Erdoğan aldı...Milletin aklıyla dalga geçmeyin,!!Yahudiler desteklese desdeklese Tayyip i destekler...Tayyip daha çok onların işine yarıyor...Milleti kendi taraftarlarınız gibi mi sanıyorsunuz? 131 481 Yanıtla
    Resul Bey:
    hastır çakala bak, Yahudiye kafa tutan savaş açıp laf edebilen başka bir lider daha varsa söyle boş laf yapma, icraatlara göre konuş, bu millet kimin Yahudi ve ABD uşağı kimin mazlumun hamisi olduğunu iyi bilir 252 52
    Kemal Keskin:
    ne mutlu sana ki aklın yok:-))) 169 15
    Ahmet Baddal:
    sen onlardan sin galiba bilge 100 15
    Paravan Hesap:
    Çok doğru söylüyorsun kardeşim ama doğru söz eğrilerin götlerine Kol boyu batar.. 12 34
    Ercan Bey:
    Bilgehan Göktürk: Günün cahili sen seçildin. O madalya kime ve ne amaçla verilir bilmiyorsun. Anlaşılan hiçbir zamanda öğrenemeyeceksin, Çünkü papağanlar sadece kendine ezberletileni tekrar eder... 3 1
  • M G:
    Eko nun ağa babaları Talimat vermiş.İçimizdeki irlandalılar Hala anlayamadılar. 396 70 Yanıtla
  • Kemal Keskin:
    İsrail'in Türkiye temsilcisi eko herbokolog:-)) 349 79 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Netanyahu duymasın akıllı olun.Biliyorsunuz adam sakat, sakata gelmeyin yandaş yalamalar, Müslümanlari pek sevmiyor çünkü 37 247 Yanıtla
    263471+×÷:
    netanyahudan senin gibi fondaş yalakalar korkar.. 163 13
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SON DAKİKA: İmamoğlu için destek isteyen İsrailli gazeteci MİT ve emniyet tarafından yakalandı - Son Dakika
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