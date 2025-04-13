İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu\'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki arkadaşlarının bu sabah Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu "Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum. Ağzınızı açıp bir söz söyleyin" dedi.

13.04.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

NECATİ ÖZKAN KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GECİKMEDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise çalışma arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İftiracı arayışları, Yalancı şahit zorlamaları, Gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, Gazetecilerin tutuklanması, Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… "Turbun Büyüğü" yetmeyince "Dananın Kuyruğu" yalanı vs. Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10'a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

"BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?"

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını! Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum.

"AĞZINIZI AÇIP BİR SÖZ SÖYLEYİN"

Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"

İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Abuzer Kadayıf:
    Bunuda İmralı’ya gönderin bu çok konuştu artık yeter ceza evinden paylaşım yapmak nedir Kapatın sosyal medya hesabını ceza sını çeksin Sefa süreceğine 112 39 Yanıtla
  • AY3kut4.:
    bize ve devlete olan birşey yok. boş mavallar anlatma eko 100 21 Yanıtla
  • barış özcan:
    Organize olunmasın diye alınan tedbir, bakalım sonu nasıl bitecek. 87 13 Yanıtla
  • kaan3616:
    bu nasıl tutukluluk herğun ziyaretçisi var.herturlu iletişim tapabiliyor 81 12 Yanıtla
  • Kalemdar:
    içerde bari rahat dur. eşek arısı gibi gittiğin yeri taciz ediyon 76 14 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    olum orda da çete kurup kader mahkumlarını soymayın diye devlet önlem almış. hırsızlık yapamıcan diye çok zoruna gitmiş belliki 71 12 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Haber yapmış olmak için yapan arkadaş, İBB ye yönelik yolsuzluk soruşturma kapsamı demeyeceksin. İBB ye yönelik yolsuzluk iddia kapsamında diyeceksin. Sende biliyorsun ki, bütün bu kaos ortamı tersine döndüğünde, herkesin attığı çamur kendi üzerinden çıkmayan bir leke olarak kalacaktır. Ve o adaleti bir gün, herkes kendi içinde arayacaktır 10 51 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Aa ne oldu ki yeni kararlar mı alamıyacaksın. yeni rezilliklerin planlarını mı yapamayacaksınız diye mi üzüdün. yoksa konuşmalarından mı korktun. 47 9 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    bu gevşek içerde nasıl bu kadar rahat anlamış değilim 46 7 Yanıtla
  • 541133:
    sanki Türkiyede senden başka maküm yok senin istediğın gibi yapacaklar 46 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

15:15 Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerine verdiği talimat ortaya çıktı
15:00 ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
12:51 Rusya, Sumi’ye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü var Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 15:58:02. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement