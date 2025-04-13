İmamoğlu\'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

NECATİ ÖZKAN KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GECİKMEDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise çalışma arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "İftiracı arayışları, Yalancı şahit zorlamaları, Gizli tanık kurguları, 23 yıllık iş yaşamımdan tanıdığım insanların zorla ifadeye çağırılıp korkutulması, Gazetecilerin tutuklanması, Şafak baskınları, el koymalar, kayyumlar… "Turbun Büyüğü" yetmeyince "Dananın Kuyruğu" yalanı vs. Şimdi de gece yarısı aldığım bilgiye göre aynı hapiste bulunduğum 10'a yakın arkadaşımın sabaha karşı başka cezaevlerine nakledilmesi!

"BU DÜŞMAN HUKUKU NEDİR?"

Bu hırs, bu intikam, bu yalan dolan, bu düşman hukuku nedir? Allah aşkına bu kadar mı çürüttüler ülkenin göz bebeği kurumlarını! Yüce Türk Yargısına sesleniyorum. Bu ülkede adil yargı ortamını bir avuç insan bu denli çürütebilir mi? Adeta dilini yutmuş yargımızın hakimlerine savcılarına kurumlarına sesleniyorum.

"AĞZINIZI AÇIP BİR SÖZ SÖYLEYİN"

Yeter artık Allah rızası için ağzınızı açıp bir söz söyleyin. Gerçekten olan Millete ve Devlete oluyor. Hala farkında değil misiniz?"