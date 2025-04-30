İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Geniş Video İzle

Ekrem İmamoğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği sırada güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü adli kontrolle serbest bırakılırken, ifadesine de ulaşıldı. Otel müdürü, "İmamoğlu gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk." dedi.

30.04.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN GİTTİĞİ OTELİN MÜDÜRLERİ SERBEST

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç tarihinde otel müdürü olan Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu emniyetteki işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra hakimliğe çıkarılan iki şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelin müdürü Sinan Udil'in ifadesi ortaya çıktı: "Kasım 2023 - Mart sonu 2025 tarihleri arasında Le Meridien Otel'de müdürlük yaptım. Bu süre zarfında Ekrem İmamoğlu ve kalabalık bir grup toplantı için otele gelirdi. Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel polis korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Polis oldukları için biz müdahale edemiyorduk. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum.

Ekrem İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Yanında koruma müdürü Mustafa ile özel kalem müdürü Kadriye olurdu. Kadriye hanım genelde erken gelir, erken çıkardı. Toplantılara çok katılmazdı. Bana fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahısları otelimizde gördüm. Murat Ongun'u da birkaç defa otelde hatırlıyorum. Hüseyin Köksal'ı hatırlamadım."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihindeki otel müdürü Sinan U. ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, karar doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

İmamoğlu\'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ahmet1998*:
    hırsız eko 96 70 Yanıtla
    Ali Yanik:
    Hırsız makarnacı 0 0
  • fmpsd69v55:
    komedi ekepe :) 62 92 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Polislerinde gözaltına alınması gerekli 101 37 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Prosedür ne ise o uygulanmış, terör saldırı ihtimallerinde bu uygulanan bir durum, sonuçta en büyük ilin belediyesinin başkanının güvenliği için yapılmış 0 0
  • Eren Türkmen:
    Acayip bi kumpas var bir belediye başkanı niye para dolu bavulla otele gitsin ulan şakamısınız 51 66 Yanıtla
    Arzum Baskara:
    Jammer ile otele neden gidilsin ? Belediyede gorus kiminle goruseceksen. Kamerayi neden kapatirsin ? Jammer zaten her istedigini kapatiyor. 0 0
    Selahaddin Eyyubi:
    Belediye başkanı olunca günahsız mı oluyor? 0 0
  • Ali Yanik:
    Her haber gibi bu haber de balon çıktı fıssss 41 33 Yanıtla
  • Karani Özden:
    Ne iftira atarsanız atın sizin döneminizde bitti çaldınız sandınız ülkeyi bilal Erdoğan da jemirle geziyor ayakkabı kutularından çıkan dolarlar ne oldu niye soruşturma açılmıyor artik halk herşeyin farkında 27 41 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Basın ve medya iktidarda olduğu halde haberleri ballandırdıkları halde tüm haberler ve gözaltılar asparagas çıkıyor tüm tuşlara basıyorlar 27 37 Yanıtla
  • Murat Iltaş:
    yav he he 33 29 Yanıtla
  • 248612:
    imamoğlanı aklama çalışmaları. 33 18 Yanıtla
  • Selahaddin Eyyubi:
    Ya kardeşim bu adamın ne özelliği var? Bütün bir ülke bundan bahsediyor. Çetecileri ne çok seviyor bazı ahmaklar. Bu muhalefet son gelişmelerle nasıl bir şuursuzluk içinde olduğunu gösterdi. Çok yazık. Bu jakoben elitist kafa bir de kendini demokrasi kahramanı ilan ediyor. Foyanız ortaya çıktı. Oylar pamuk şekeri gibi eriyor. 26 20 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    cumhurbaskaninin, bakanlarin, cemaatlerin korumalarini da iceri alin? cemaate koruma var, turkiyenin en cok oy alan partisinin grup baskan vekiline yok. onun haberini neden yapmiyorsunuz? neden yorumlara begeni gelince siliniyor? neden sansur uygulayip yorumlarimi yayinlamiyorsunuz? neden uygulamadan cikinca yorumlara biraktigimiz begeniler siliniyor? ne pesindesiniz? 14 16 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bantlardan haber verin 19 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    İmamoğlu ile ilgili haberlerde,sunuma besmele ile başlamak lazım.. 4 24 Yanıtla
  • Emir2017:
    Allah'a sığınan Allah korur diyen zat cuma namazına kaç korumayla gidiyor bilenimiz yok maalesef:)) komedi gerçekten 9 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    HIRSIZZ VAR EKREM TOKATLADI TOKATLATTIRDI NE 560 MİLYARI SAYI BELLİ DEYİL HER GÜN BSŞKA BİR SOYGUN MACERASI İZLİYORUZ 7 5 Yanıtla
  • Xalo Osman:
    Son dakika güncellemeden sonra biraz daha düzelmiş ancak VoiceOver işaretçisi istemdışı olarak kendiliğinden yer değiştirmeye devam ediyor, Buda okumak istediğimiz haberi değilde çift tıkladığımız zaman başka habere geçiyor onun haricinde güzel 5 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Prosedür ne ise o uygulanmış, terör saldırı ihtimallerinde bu uygulanan bir durum, sonuçta en büyük ilin belediyesinin başkanının güvenliği için yapılan uygulama 2 3 Yanıtla
  • Xalo Osman:
    Son dakika ile güncelledim, biraz daha düzelmiş, buradaki sorun sadece VoiceOver işaretçisi nin kendiliğinden yer değiştirmesi haricinde güzel 2 2 Yanıtla
  • Xalo Osman:
    . Derken yorum yazıp gönder tuşuna bastığında göndermiyor maalesef 2 1 Yanıtla
  • Legend Ofzelda:
    bakanlıktan iyi sahillerde bir belediye ele geçirmek boş işlerle uğraşmışız 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
Hegseth’ten İran’a Sert Uyarı
Hegseth'ten İran'a Sert Uyarı
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürü: Polis korumaları yanlarında jammer getirirlerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.