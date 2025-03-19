İmamoğlu\'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

HAZIRLANIRKEN VİDEO PAYLAŞTI

Evinde onlarca polisin arama yaptığı dakikalarda hazırlanırken bir video paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Paylaştığı videoda mücadele mesajı veren İmamoğlu'nun evine gelen polisler tarafından gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda İmamoğlu'nun polisler eşliğinde araçla sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar yer aldı.