İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekipler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

19.03.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltına kararı verilen çok sayıda kişi teker teker gözaltına alınırken bunlardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

HAZIRLANIRKEN VİDEO PAYLAŞTI

Evinde onlarca polisin arama yaptığı dakikalarda hazırlanırken bir video paylaşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; "Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğe alet ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır.

"DİMDİK AYAKTA OLACAĞIMI MİLLETİMİZ BİLSİN"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Paylaştığı videoda mücadele mesajı veren İmamoğlu'nun evine gelen polisler tarafından gözaltına alındığı görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda İmamoğlu'nun polisler eşliğinde araçla sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar yer aldı.

İmamoğlu\'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Serdar Er:
    güne güzel başladık 111 114 Yanıtla
  • D Celik:
    16 Milyonluk şehire dehil ülkeye diyelim kayyum geliyor .Bu normal değil sandık koyun 100 77 Yanıtla
  • yasar kayabasi:
    O zaman Ülkemiz de SECİM OLMASIN VE HERKESİ AKP YÖNETSİN GEREK YOK SEÇİME ATAMA YAPIYORLAR NASILSA 92 69 Yanıtla
  • 2129816:
    türk yargısına güveniyoruz varsa suç cezası vardır yoksa aklanır yoluna devam eder. 84 70 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    her gece uyumadan önce, vay be buda olurmu acaba diyorum .Sabah bı kalkıyorum buda olmuş vay be .... 92 10 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    zalimin zulmü sona doğru iyice artarmış gidiyosun teyyo emmi 44 32 Yanıtla
  • Umut Er:
    Bugün İftarda Ana Menümüz İmam Bayıldı :) Herkese Afiyet Olsun. Geliyor Gelmekte Olan ! ! ! Herkes Ektiğini Tek Tek Münasip Şekilde Fitilli Şekilde Hesap Verecek. 26 38 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    artık seçim falan yok reis ne derse o hamd olsun dik dur eğilme bu millet seninle reis 11 23 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Milletin iradesi diye birşey yok artık şeçimlerde olmasın boşuna 22 8 Yanıtla
  • Umut Er:
    Tüm Asil Türk Müslüman Kardeşlerime Sesleniyorum :) Bugün ki İftar Menünüzde İmam Bayıldı Yemeği OLsun. Afiyet OLSUN :) 1 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Akçiçek’e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu Yusuf Akçiçek'e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu
Borsa İstanbul’da deprem Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi
İmamoğlu’nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dakikalarda Mansur Yavaş'ın Tayvan'da olduğu ortaya çıktı
Bursa’da yenidoğan bebek taburcu olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti Bursa'da yenidoğan bebek taburcu olduktan 4 saat sonra hayatını kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu otel için mahkemeden kritik karar Türkiye'nin konuştuğu otel için mahkemeden kritik karar
İmamoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Kulüpsüz kalan Feghouli’nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı Kulüpsüz kalan Feghouli'nin transfer olabilmek için Rus kulüplerine mesaj attığı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun oğlu konuştu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu konuştu
Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor Birçok kişinin maaşı iptal ediliyor
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi
Altın fiyatları tarihi bir rekora daha imza attı Altın fiyatları tarihi bir rekora daha imza attı

10:06 Borsa İstanbul’da deprem Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi Borsa İstanbul'da deprem! Milyarlarca liralık düşüş kaydedildi
09:55 İmamoğlu’nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
07:16 İmamoğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum İmamoğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum
07:06 Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı
15:28 Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
15:16 Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
15:14 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
15:09 Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
15:06 Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:44 CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
14:40 Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:39:15. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.