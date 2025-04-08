İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava

2025Nisre.:

bence çok doğru karar, hatta sosyyal medyadan destek veren en az 10 milyon kişi için dava açılmalı, artı olarak TV kanallarinda mualif TV yi o günlerde izleyenler tespit edilip onlara da da açılmalı, bir şey daha var yurt dışında destek verenler vardı en az 1 milyon kişi onlar için kırmızı buleten basvurusu yapılabilir, reiz e canımız ffeda şu 23 yıllık iktidarında 1 ggram. yolauzluga izin vermeyen adam tabi ki şu an çok üzüldü o yüzden hukuk gerekeni yapmalı, biz vatandaş olarak da böyle yolsuzluk olsun hele hele belediyelerde adam kayırma ihale ye fesat karıştırma bırak ako iktidarını cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey ben şahsen şok oldum reisimiz kesinlikle hem çok üzüldü hem de morali bozulmuştur, bundan dolayı yaşasın adalet diyorum...