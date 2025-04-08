İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilerde gözaltına alınan ve tutuklananlarla ilgili açıklama yaptı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarıldı.
Açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi. Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu kaydedildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve bir kısım şahısların mali ve terör nitelikli soruşturmalar kapsamında gözaltına alınması akabinde ilimizde gerçekleşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak 20 ayrı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açılması işlemleri tamamlanmıştır. Hakkında dava açılanlardan 278'i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli ise firari durumdadır."
Son Dakika › 3.Sayfa › İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)