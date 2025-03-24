İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Geniş Video İzle

Ekrem İmamoğlu'nun ''yolsuzluk'' soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin farklı illerinde protestolar düzenlenirken, polis izinsiz gösterilere müdahalede bulundu. Çıkan olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

24.03.2025 08:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen protesto gösterilerinde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbedeler de yaşandı. Çıkan gerginlikte polis izinsiz gösterilere müdahalede bulunurken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

SARAÇHANE'DE İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Saraçhane'de protesto düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

KOCAELİ'DE POLİSTEN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE: EN AZ 50 GÖZALTI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek için tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli genelinde de 51 noktada ön seçim ve dayanışma sandığı kuruldu. Oy verme ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan İzmit İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan gruba seslenen CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 254 bin 64 kişinin seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini açıkladı. Daha sonra grup, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) grubu müdahale edip, biber gazı sıktı. Grup dağıtılırken, 50'in üzerinde kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

ANKARA'DA POLİS İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 'İMAMOĞLU' ARBEDESİ; GÖZALTILAR VAR

İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara'da da protesto edildi. Kızılay Güvenpark'ta toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde yürümek isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polislere meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Grup ile polisler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Meşrutiyet Caddesi girişine bariyer kuran polis, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından grup dağılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

BURSA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; CHP İL BAŞKANI GÖZÜNDEN YARALANDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Bursa Millet Bahçesi'nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA'yla su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

ANTALYA'DA 'İMAMOĞLU' GERGİNLİĞİ; GÖZALTILAR VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi. Cumhuriyet Meydanında toplanan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, buradaki protestonun ardından yürüyüşe geçti. Akdeniz Üniversitesi kampüsü önüne gelen grup, polisin uyarılarına rağmen kampüs içine girmeye çalışınca müdahale başladı. Polis, havai fişek de atan göstericilere TOMA aracından su sıkarak müdahale etti. Göstericilerden bazıları, TOMA aracı önünde şınav çekti, bazıları da aracın üzerine çıktı. Çevik kuvvet ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Kaynak: İHA ve DHA

İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Meta Bouwen:
    "Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır" 93 74 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Bu ülkede Artık hiç bir şekilde güven kalmadı ve insanları fişlemye başladılar. Önüne gelen göz altına alıyor. Markete Niyet gittin diye de göz altına alınabilirisn. Yazık Yazık Ülke Ekonomisinin içine ettiniz. İnsanları sosyal hayattan soğuttunuz. Fakir artık bu ülkede yaşayamaz. Zengin ise Zaten Aldı atını Üsküdarı da geçti. Yahu AKIL YOKMU SİZDE EKONOMİ BATTI. ÜLKE KAOS HALİNDE OLAN BİZE OLUYOR. 46 64 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Nasreddin hoca demiş ya HIRSIZIN Hiç mi suçu YOK 66 15 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ZALÎM DÎKTATÖR FÎRAVUN ERDOGAN 39 26 Yanıtla
  • Sernazze:
    Bu kadar çok sevdiyseniz cebinizdeki paraları verseydiniz de belediyeden , devletten çalmasaydı 34 17 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Yolsuzluk rüşvet terörle teröristle görüşme yardım etme serbestmi olsun istiyonuz ozaman her belediye başkanı devlet memuru istediği gibi at koştursun nasılsa peşimde halk var diye kanun nizam tanımasın 19 16 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    eğer tayyibin diploması olsa a haber önünden yayın yapardı rahat olun şartlar eşit olsun diye iptal etti imamoğlu kralın diplomasını asrın liderimiz :) 13 16 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Adamın diploması bile sahte diploması yok hala Cumhurbaşkanı yapmak istiyonuz ozaman diploması olmayan herkes aday olsun.böyle ahlaksız cahil bir topluluktur kemalist kesm 3 11 Yanıtla
  • Efem0909:
    Bunların Öğrenci olanlarını okullardan memur olanlarını memurluktan uzaklaştırmak lazım 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
14:46 İmamoğlu’na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice’nin kıyafeti dikkat çekti İmamoğlu'na destek için sandık başına giden şarkıcı Hatice'nin kıyafeti dikkat çekti
14:33 İsmail Kartal, İran’da ayın teknik direktörü seçildi İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi
14:23 Partililer Özgür Özel’i çıldırttı: Ben buradayım, susun Partililer Özgür Özel'i çıldırttı: Ben buradayım, susun
14:16 Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır Özel: İmamoğlu şu anda cezaevi yolundadır, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır
13:58 Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı
13:50 Dilek İmamoğlu’ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik Dilek İmamoğlu'ndan eşinin tutuklanmasına ilk tepki: Alnımız ak, başımız dik
13:38 İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı
13:31 Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu
13:29 Şişli Belediyesi’ne kayyum atanması bekleniyor Başkandan el yazısıyla ilk mesaj Şişli Belediyesi'ne kayyum atanması bekleniyor! Başkandan el yazısıyla ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 09:55:57. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement