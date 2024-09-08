İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı? - Son Dakika
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İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İnci Sözlük\'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

Türkiye, Narin'in ölümüne ağlarken, sosyal medya sitesi İnci Sözlük bir skandala imza attı. Türkiye haritasını paylaşan İnci Sözlük, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Söz konusu paylaşıma vatandaşlar, "İnsanları birbirine düşürüyorsunuz." diyerek tepki gösterdi.

08.09.2024 23:40
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Sosyal medya platformu İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritasını paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Skandal paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "İnsanları birbirine düşürüyorsunuz." dedi.

İNCİ SÖZLÜK'TEN SKANDAL PAYLAŞIM

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Türkiye gelen haberle yasa boğulurken, sosyal medya platformu İnci Sözlük skandal bir paylaşım yaptı.

"HANGİ ŞEHRİN İNSANINDAN UZAK DURULMALI"

İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritası paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Paylaşıma vatandaşlar, "Her şehrin iyi insanı da var kötüsü de. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz." diye tepki gösterdi.

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

İşte paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:

İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?
İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?
İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?
İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?

Sosyal Medya, Diyarbakır, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu: Kayseri, Çankırı,Yozgat,Konya, Adana, Diyarbakır, Trabzon. Çorum, Kırşehir. 29 66 Yanıtla
    recep özoğul: Diyarbakır sana birşey mi yaptı 9 7 BEYHAN HİLALOĞLU: Şanlıurfayı yazmamışsın 2 0
  • Ahmet Türkgeldi: çok saçma her yerin iyisi var kötüsü var...nereli olduğunun ne önemi var yeterki insan ol ..... 56 11 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: tabiki doğunun insanından.. 17 43 Yanıtla
  • Zafer Budak: Adana 20 31 Yanıtla
  • Yahya Furkan: çok saçma böyle karşılaştırmak bir evin içinden iyide çıkar kötüde insan memleketten değil anadan çıkar 33 6 Yanıtla
  • Şükrü null: bir şehir söyleyen tiplerden uzak durun yeter. 10 2 Yanıtla
  • Ali boz: dünyanın 3 2 Yanıtla

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