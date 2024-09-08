Sosyal medya platformu İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritasını paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Skandal paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "İnsanları birbirine düşürüyorsunuz." dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Türkiye gelen haberle yasa boğulurken, sosyal medya platformu İnci Sözlük skandal bir paylaşım yaptı.
İnci Sözlük, Twitter'dan Türkiye haritası paylaşıp, "Hangi şehrin insanından uzak durulmalı?" diye sordu. Paylaşıma vatandaşlar, "Her şehrin iyi insanı da var kötüsü de. İnsanları birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz." diye tepki gösterdi.
İşte paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:
Son Dakika › 3.Sayfa › İnci Sözlük'ten skandal paylaşım: Hangi şehrin insanından uzak durulmalı? - Son Dakika
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