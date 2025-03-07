İstanbul'da bir taksicinin müşterisinden "indi bindi" ücreti olarak 600 lira talep etmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, taksi ücretleri ve müşteri ilişkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak olayın daha ilginç bir hâl almasını sağlayan şey, müşteri tarafından yapılan bir açıklamaydı.
İddiaya göre, taksici kısa mesafe yolculuğu tamamladıktan sonra müşteriden 600 lira isteyerek şok etti. Ancak müşteri "Benim babam emniyet müdürü" diyerek yüksek ücret talebine tepki gösterdi.
Bu açıklamanın ardından şaşkına dönen taksici, aniden tavır değiştirerek sinkaflı ifadelerle şaka yaptığını iddia etti. Taksici ile yolcu arasındaki bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı - Son Dakika
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