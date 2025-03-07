İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı - Son Dakika
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İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

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İstanbul'da bir taksici, aracındaki müşteriden indi bindi ücreti olarak 600 lira istedi. Müşterinin "Benim babam emniyet müdürü" demesi üzerine taksici, şaşırtıcı bir şekilde, sinkaflı cümleler kurarak şaka yaptığını söyledi. Taksici ile yolcu arasındaki diyalog kısa sürede gündem oldu.

07.03.2025 12:54
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İstanbul'da bir taksicinin müşterisinden "indi bindi" ücreti olarak 600 lira talep etmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olay, taksi ücretleri ve müşteri ilişkileri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ancak olayın daha ilginç bir hâl almasını sağlayan şey, müşteri tarafından yapılan bir açıklamaydı.

"BENİM BABAM EMNİYET MÜDÜRÜ"

İddiaya göre, taksici kısa mesafe yolculuğu tamamladıktan sonra müşteriden 600 lira isteyerek şok etti. Ancak müşteri "Benim babam emniyet müdürü" diyerek yüksek ücret talebine tepki gösterdi.

GÜNDEM OLDU

Bu açıklamanın ardından şaşkına dönen taksici, aniden tavır değiştirerek sinkaflı ifadelerle şaka yaptığını iddia etti. Taksici ile yolcu arasındaki bu diyalog, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

İstanbul, 3-sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet1998*:
    sarı taksiler kaldırılsın. tag gibi Uber gibi firmalar serbest olsun. Halk kazansın. 9 0 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    o kadar kolay değil kul hakkı yemek 3 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    taksici hakkını istemiş niye zorunuza gidiyor 0 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    yüz bin kere söyledi şu sarı taksilerin kaldırsın diye tık yok 0 0 Yanıtla
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