''İndirim yaptık'' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın - Son Dakika
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3.Sayfa

''İndirim yaptık'' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

\'\'İndirim yaptık\'\' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

Türkbükü Migros şubesinde, son tüketim tarihi yaklaşan ve indirimli satılan kıymanın renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Renk değişimi, ürünün tazeliği konusunda endişeye yol açarken, tüketiciler duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

12.05.2025 14:15
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'ndeki bir Migros şubesinde çekilen görüntüler, gıda güvenliği konusunda soru işaretleri doğurdu. Tüketim tarihi yaklaşan ürünler arasında indirimli olarak satışa sunulan kıymanın renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

RENK DEĞİŞİMİ TÜKETİCİYİ TEDİRGİN ETTİ

Normalde kırmızı renkte olması gereken kıymanın kahverengiye yakın tonlara bürünmesi, ürünün tazeliğine ilişkin şüpheleri artırdı. Gıda uzmanları, bu tür renk değişimlerinin genellikle bozulma belirtisi olabileceğini, özellikle indirimli et ürünlerinin alımında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

'İndirim yaptık' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

"BU KIYMANIN RENGİ UYARI VERİYOR"

Denetle'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa yorum yapan bazı kullanıcılar, "İndirimli ürün satılabilir ama sağlıksız olanı değil", "Bu kıymanın rengi uyarı veriyor" gibi ifadelerle duruma tepki gösterdi.

3-sayfa, Güncel, Bodrum, Sağlık, Yaşam, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''İndirim yaptık'' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ali Fuat Seckin:
    Ben kasabım bu kıymadan başka her şeyi benziyor tamamen tarihi geçmiş ve yağdan oluşan bir karışım indiriminiz başınızı yesin milleti kandırmayın 162 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    O kıymayı veya eti son kullanma tarihinden bir veya iki gün sonra pişirseniz bile hiçbir şey olmaz. Yeter ki saklama koşulunuz sağlıklı olsun.Ben kendi aldığım ürünlerin bazen farkında olmadan son kullanma tarihini geçirdiğim oluyor. O tarih tarihi yasal olarak mecburen konacak. Tarihi geldi diye bir anda el bombasına dönüşmez. 21 76 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne dikkatimi cekti.. a101 sok bim olunca benzer haber uc harfli zincir diyor ama migros olunca drekt adini yaziyor.. acaba neden.. 69 16 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    sonra deprem olur dua edin Allah Kafamıza taş yağdırmıyor 57 11 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    A-z ye herkes sahtekar 60 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAZIR KIYMA ALMAYIN 53 5 Yanıtla
  • Murat denizli:
    hayvan yemez ınsanlara satıyorlar çürük ezik meyleri bile tabak yapıp strecleyıp satan market bunlar ve 3 harfliler... 37 6 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Kıyma değil çekilmiş yağ! 37 5 Yanıtla
  • Nazım Bahçe:
    ucuzluk bu işte ne sandınız halka reva görülenler halkın parasına böyle göz dikenler Allah belalarını versin.Gazeteciler olarak biraz üzerine eğilseniz çok daha iyi olacak 23 4 Yanıtla
  • Mehmet Erkut:
    Herkes kendi işini yapması lazim 23 4 Yanıtla
  • Ers Çky:
    Migros’un genel hali indirim reklamı veriyor gidip bakıyorsun ki aa o da ne tarih geçmek üzere 19 3 Yanıtla
  • tolga altun:
    zabıta ugramaz buraya her kuşun eti yenmez 17 3 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    İyisi pahalı olanın ucuzu kötü olur. Mesele iyisini uygun satabilmek buda vatandaşı aşıyor. Duyurulur duymayanlara. 12 4 Yanıtla
  • Abdullah Akbaşoğlu:
    zehir saciyorlar 11 3 Yanıtla
  • akil:
    denetleme mekanizması çok zayıf 11 0 Yanıtla
  • ahmet atakan:
    A101 de geçen ay, aynı şekilde etlerin rengi tamamen kararmış bozuk halde satışa sunulmuştu... Görevliyi uyarmama rağmen kaldırılmasi.. 7 3 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    bişey olmaz çok beklediğinden kendi kendine pişmeye başlamış:)) 3 1 Yanıtla
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