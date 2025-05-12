\'\'İndirim yaptık\'\' diyerek vatandaşa yedirdiklerine bakın

Ender Kervancıoğlu:

O kıymayı veya eti son kullanma tarihinden bir veya iki gün sonra pişirseniz bile hiçbir şey olmaz. Yeter ki saklama koşulunuz sağlıklı olsun.Ben kendi aldığım ürünlerin bazen farkında olmadan son kullanma tarihini geçirdiğim oluyor. O tarih tarihi yasal olarak mecburen konacak. Tarihi geldi diye bir anda el bombasına dönüşmez.