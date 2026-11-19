Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde restoranda çalışanlar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde Boyranaltı sahilinde hizmet veren restoranda çalışan Ö.D. ile D.Y. arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.Y., kavga sırasında Ö.D.'yi bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.D. ise İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak yaradığı iddia edilen D.Y. ise olayın ardından kaçtı. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.