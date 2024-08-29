İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan - Son Dakika
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İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra ülkesinden Tayland'a kaçan Rus genci, ineği tecavüz ederken yakalanmıştı. Taylandlı yetkililer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan genci ülkesine geri göndermeyi planlıyor. Rus genç, ülkesine gönderilmesi durumunda apar topar askere alınarak cepheye gönderilecek.

29.08.2024 11:49
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Geçtiğimiz günlerde Tayland'ın Surat Thani eyaletinde ineği istismar ederken yakalanan Rus asıllı 26 yaşındaki Evgenii Kuvshinov isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"KIZ ARKADAŞIMDAN AYRILDIĞIM İÇİN..."

Ülke gündemine bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken ineği istismar ederken suçüstü yakalanan şahıs, "Kız arkadaşımdan ayrıldığım için depresyondayım" diyerek kendini savundu.

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

PUTİN ADINA SAVAŞMAK İÇİN GÖNDERİLECEK

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta sonra Rusya'dan kaçtığı ifade edilen Kuvshinov ceza olarak şimdi Ukrayna'ya karşı Putin adına savaşmak üzere askere alınma tehlikesiyle karşı karşıya... Adli merciler tarafından verilecek karar sonrası Rus gencin yakın zamanda ülkesine gönderilmesi planlanıyor.

İşte o anlardan kareler;

İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan
İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan

Ukrayna, 3-sayfa, Tayland, Rusya, Dünya, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İneğe tecavüz ederken yakalanmıştı! Verilen ceza takdire şayan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Uman: neden eşek değilde inek kime gideğini biliyor eşeğin intikamını feci olurdu. 0 1 Yanıtla

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